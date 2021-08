BTS: 3 canciones que sonaron mejor en la voz de sus integrantes que la versión original

¿Cuántas canciones tiene BTS? Los idols coreanos cuentan con alrededor de 250 singles que han lanzado a lo largo de su carrera. Desde discos completos o mini álbumes, la banda tiene un gran repertorio musical que incluyen diversos covers que se han vuelto los favoritos de ARMY.

Entre su enorme lista de música, el grupo K-Pop tiene canciones en coreano, japonés e inglés, siendo la trilogía de "Dynamite", "Butter" y "Permission to Dance" las que consolidaron su fama mundial y conquistaron las listas mundiales de Billboard.

Muchas de sus canciones están inspiradas en libros o experiencias personales, también han realizado covers de sus artistas favoritos, algunos de ellos los han conocido en premiaciones. Las voces de Bangtan han hecho que sus versiones suenen mejor que las originales, checa de cuáles se tratan.

Los mejores covers de BTS que debes escuchar

10000 Hours de Justin Bieber

La voz de Jungkook es una de las favoritas de ARMY, quien esperan ansiosas su debut como solista con su primer mixtape. El integrante de BTS ha escrito y producido alguna de las canciones del grupo como "Your Eyes Tell" y "Film Out".

Entre sus covers más románticos se encuentra 10000 Hours de Justin Bieber, uno de sus artistas favoritos. Su talento le permite adaptarse al género pop y bien podría tratarse de una canción propia.

We don't talk anymore

Es una de las canciones poco conocidas de Jungkook y Jimin que debes escuchar. El cover pertenece a Charlie Puth y se ha convertido en el favorito de las fans de BTS, ya que esperan que algún día ambos integrantes formen una subunidad dentro del grupo, pues sus voces suenan muy bien juntas.

Fix you de Coldplay

Finalmente, tenemos al más reciente que realizaron como parte de su sesión para MTV Unplugged. Se dice que Coldplay ha dejado a muy pocos artistas interpretar covers de sus canciones y BTS fue uno de los elegidos. La banda recreó su éxito "Fix You", una canción que se adecuó muy bien a las voces de Jungkook, Jin y Jimin.



Además, gracias a este cover fue que la banda de rock y Bangtan Sonyeondan cumplieron el sueño de ARMY y realizaron una colaboración musical que aún no se estrena, pero es uno de los estrenos más esperados del año.