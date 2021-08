BTS: 3 Canciones de Jungkook que no conocías y debes escuchar

¿Cuántas canciones tiene Jungkook de BTS? Además de las canciones del grupo, el llamado Golden Maknae ha interpretado algunos singles individuales, como "Euphoria". Desde el año pasado, ha estado trabajando en su llamado mixtape, pero aún no hay fecha de lanzamiento.



Dentro de la banda surcoreana, se ha desempeñado como productor, director y compositor de canciones como "Life Goes On", "Your Eyes Tell" y "Magic Shop", entre otras, que forman parte de los álbumes de BTS.



Aunque no ha realizado su debut en solitario, ha protagonizado temas como "My Time", colaboraciones y covers que se han convertido en los favoritos de ARMY. Jungkook incluso rompió un récord en Twitter gracias a su baile de "Bad Guy" de Billie Eilish. Entre su repertorio musical, hay canciones poco conocidas y que debes escuchar.

Las mejores canciones de Jungkook de BTS

Paper Hearts

Se trata de un cover que en la voz de Jungkook hará llorar a cualquier ARMY. La pista original es de la artista Tori Kelly y retrata una triste historia de amor de la cual solo quedan recuerdos. Es una canción perfecta para los días de lluvia, la versión del idol de BTS es muy emotiva y te enamorará.

I'm a Flying Butterfly

Como parte de la celebración de la juventud, la cadena KBS realizó un Festival de la Canción en 2016 en el que participaron idols como Jihyo de TWICE, Yugyeom y BamBam de GOT7, así como Mingyu, Dokyeom y The 8 del grupo SEVENTEEN. Todos ellos fueron los más populares de ese año, además de que comparten el mismo año de nacimiento y son conocidos como la K-Pop Line 97.



La canción retrata la magia de la juventud, los sueños y el futuro al que se enfrentan los chicos de 20 años, considerada la edad en plenitud de esta etapa de vida.

I know

Es una colaboración entre RM y Jungkook de BTS. Es una canción no oficial escrita y producida por RM y Pdogg que formó parte de la celebración del FEST 2016. Las voces de los idols coreanos crean una armonía perfecta, además, es una balada de amor que puedes dedicarle a cualquiera.