BTS en México, así fue su primer concierto con Red Bullet Tour

Hace poco, BTS canceló de manera definitiva su tour mundial "Map of the soul", la reacción de ARMY no se hizo esperar en las redes sociales. Las fans lamentaron la noticia, ya que muchas no han tenido la oportunidad de conocer en persona a la banda surcoreana. En la memoria queda la visita de los idols coreanos a México, así fue su primer concierto.



Nuestro país es uno de los que más consume K-Pop en latinoamérica y se ha convertido en el destino favorito de algunos grupos. La popularidad de la banda es muy grande, por lo que las fans mexicanas tuvieron la oportunidad de disfrutar de la experiencia de "House of BTS", la primera pop up store oficial a nivel mundial.



También han iluminado uno de los edificios más grandes de la ciudad en honor al cumpleaños de J-Hope. México ha recibido la visita de BTS en 3 ocasiones diferentes, una de ellas fue como parte de las promociones de su álbum "The Most Beautiful Moment in Life, Part 1", considerado como uno de sus mejores trabajos.

Revive el Red Bulltet Tour de BTS en México

Fue el 29 de julio de 2015 que las ARMY de México pudieron disfrutar de las actuaciones en vivo del fenómeno del K-Pop, en ese entonces solo tenían tan solo dos años de trayectoria, pero ya eran capaces de viajar a otros lugares del mundo para presentarse ante miles de fans.

ARMY recibió un video de BTS hablando en español para invitarlas a su gira "Red Bullet Tour", los integrantes demostraron su buen dominio para hablar en este idioma que Suga quiere aprender, ya que lo considera muy atractivo. También externaron su emoción por su comida y la pasión de las fans.

Entre sus presentaciones destaca "I Need U", una de sus canciones más populares y con la que comenzaron a cobrar fuerza en el K-Pop. La era musical del 2015 estuvo representada por esta balada que brilla por las voces de sus integrantes

Al inicio de su carrera, BTS se caracterizó por tener un estilo mucho más rudo, urbano y música hip-hop- La banda presentó DOPE, otra de sus canciones populares y donde demuestran su talento para el rap y el baile.

BTS también disfrutó de un paseo México, ya que fueron captados paseando por las calles de la ciudad para ir a un restaurante, aunque parece que optaron por la comida coreana. En su primera visita, Jimin también quedó sorprendido por un lugar inolvidable que visitaron.