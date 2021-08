Martha Higareda tiene romántico paseo en globo con el ex de Yanet García ¿ya son NOVIOS?

Una de las actrices mexicanas que más ha llamado la atención dentro del cine de nuestro país es Martha Higareda, esto debido a su especial destacado para transmitir historias a través de las películas, pero también a su destacada belleza y simpatía.

Cabe recordar que fue en los años 2,000, cuando Martha Higareda consolidó su figura como actriz, esto especialmente en la película “Amarte duele”, misma que se convirtió en un icono para la generación de estos años, además de que trascendió y hasta la fecha es una película que sigue siendo reproducida.

Sin embargo, recientemente Higareda ha vuelo a posicionarse frente a los reflectores debido a que el pasado 24 de agosto cumplió 38 años.

Pero el detalle de cumpleaños de la famosa actriz de “Te presento a Laura'', no ha sido lo que ha causado sensación en redes sociales, esto debido a que publicó diversas fotografías en las que comparte como fue su peculiar festejo al lado de quien podría ser su nuevo novio.

Martha Higareda es una destacada actriz mexicana de 38 años. Foto: Especial

Martha Higareda y el ex de Yanet García

Lo que realmente llamó la atención de los internautas es que Martha Higareda ya no oculta su cercanía con Lewis Howes, ex novio de Yanet García, esto debido a que en las fotografías donde agradece el haber tenido un peculiar festejo de cumpleaños en globo aerostático, también reveló que se reúne de manera cercana con el ex futbolista que conquistó en el pasado el corazón de “La chica del clima”.

A través de una de las imágenes se ve a Martha Higareda abrazando al ex novio de Yanet García, por lo que de inmediato surgieron los rumores de que ya tienen una relación formal.

Sin embargo, esto no se ha confirmado por ninguno de los dos famosos, aunque en dicha fotografía Camila Sodi comentó un corazón rojo, esto para celebrar a la presunta recién pareja, al mismo tiempo que Claudia Álvarez se alegró por su compañera actriz y le comentó: “Te mereces lo más lindo”.

¿Son novios?

De acuerdo a algunas publicaciones de espectáculos, Martha Higareda y Lewis Howes comenzaron a enviarse mensajes, pues se conocieron en alguna fiesta exclusiva, donde el ex futbolista habría quedado flechado con la simpatía y belleza de Martha Higareda, por lo que decidió terminar a Yanet García bajo el pretexto de que la chica del clima tuviera OnlyFans.

Cabe destacar que Higareda y Howes se han dejado ver muy cariñosos en reuniones con amigos, pues incluso en fotografías donde aparecen más personas, ellos siempre están juntos; sin embargo, al momento ninguno de los dos ha confirmado su relación.