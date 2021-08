Estas celebridades se identifican como personas no binarias, ¿las conoces?

Gracias a las plataformas digitales, a las nuevas herramientas y a la abundancia de información al respecto, la identidad y la orientación sexual de las personas son temas que han ido posicionándose como parte de las conversaciones cotidianas, más allá de las críticas y los tabúes. Sin embargo, no todo parece tan claro, pues hay cuestiones que necesitan mayor comprensión por parte de la sociedad, como en el caso de las personas que se identifican como no binarias y que se han enfrentado a una serie de ataques constantes, como ocurrió en el caso más reciente que se viralizó a nivel nacional.

Conscientes de la situación a nivel internacional, celebridades internacionales han decidido compartir su identidad de manera pública y se han involucrado en diferentes causas relacionadas con la comunidad LGBT+. Estrellas que debutaron desde temprana edad y cantantes destacados se han posicionado al respecto con el objetivo de generar consciencia sobre el tema, lo que ha sido celebrado por aquellas personas que se ven representadas en los medios de comunicación.

Demi Lovato

El pasado 19 de mayo de 2021, Demi Lovato reveló a través de plataformas digitales que se identifica como una persona de género no binario, por lo que también compartió que cambiaría sus pronombres por "they", que pude traducirse en español como "elle", como suele ocurrir en la mayoría de los casos. Le cantante también aseguró que esto fue resultado de un proceso de auto-reflexión. A pesar de que la estrella de Disney aseguró que no pretendía hacerse pasar por une experte, Demi aseguró que levantaría la voz por aquellas personas que no podían compartir su verdadera identidad u orientación sexual.

Demi Lovato saltó a la fama a partir de los proyectos de Disney en los que participó. Foto: Twitter @KRITIKOZZZ vía @ddlovato

Sam Smith

Sam Smith, cantante y compositore, informó a los medios de comunicación que se identificaba como una persona de género no binario. La noticia fue difundida a través de Twitter, plataforma en la que Smith pidió a sus fans que se refirieran a él con el pronombre "elle" y no con "él". Esta decisión fue tomada por le cantante debido a que, de acuerdo con elle, había pasado una vida entera en guerra con su verdadera identidad, por lo que decidió aceptarse por lo que es, por dentro y por fuera.

Sam Smithe es une cantante de origen británico. Foto: Twitter @soyalexram

Indya Moore

Indya Moore, originarie de Estados Unidos, además de identificarse como persona no binaria, es una persona transgénero. Además de destacar por su papel como Angel Evangelista en la serie de televisión Pose, también ha destacado por su activismo en favor de los derechos de las personas trans. En 2019, la revista Time la consideró como una de las 100 personas más influyentes en el mundo.

Indya Moore aparece en la serie "POSE". Foto: Twitter @posefxtea

Janelle Monáe

Janelle Monaé se declaró como una persona no binaria a través de plataformas digitales; sin embargo, después aclaró que continúa explorando su identidad de género. De acuerdo con elle, tiene energía tanto masculina como femenina, por lo que sigue descubriéndose. Además, respecto a su orientación sexual, Janelle ha decidido declararse pansexual y bisexual en diferentes ocasiones.

Le cantante aseguró continuar explorando su identidad. Foto: Twitter @yarasnubia

Jonathan Van Ness (JVN)

Gracias a su aparición en la serie de Netflix "Queer Eye", JVN se convirtió en una de las personas más queridas por el público a nivel internacional. Además, se convirtió en la primera persona no binaria en aparecer en la portada de la revista Cosmopolitan, lo que ocasionó grandes ovaciones por parte de la comunidad LGBT+. Jonathan se desempeña como estilista, productore y comediante. Respecto a su faceta como activista, Van Ness ha asegurado sentirse feliz de que el mundo se esté abriendo a nuevas posibilidades y representaciones de belleza.