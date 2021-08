Paola Rojas asegura que hay mucha diferencia entre ligar y acosar

En el programa de Netas Divinas que tuvo como tema principal el ligue, las conductoras Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magun y la invitada Gloria Calzada, hicieron énfasis en que en ciertas ocasiones es necesario separar el ligar y acosar.

Al respecto Paola Rojas dijo en el programa que mucho se trata de interpretar el lenguaje corporal porque no siempre todo está bien.

Ante la posibilidad de que no sea ligue sino acoso, como apostarle a un ojo. Un piropo no necesariamente cae bien, entonces ¿qué señales hay que dar para que justamente sea claro la distancia entre una cosa y la otra? no es tan fácil ¡eh!

Señaló que pese a que pudiera sonar como una persona mucho mayor, las cosas han cambiado mucho en la sociedad pues antes todo era distinto.

Acotó que ella en especial es muy cariñosa y afectiva con sus compañeros de trabajo, pero en ciertos momento su acciones incluso podrían considerarse como acoso

Sin embargo, dijo que en cualquier caso se debe ser directa y clara con la idea que se tiene frente a otra personas, pues de lo contario podría prestarse a un acoso, aunque en parte eso le quita un poco de seducción.

Además es parte de la claridad que se requiere justamente para evitar cosas desagradables, pero a que voy, si no estás cómoda con la aproximación de alguien se lo tienes que decir claramente para que no siga y no caigas justamente en un escenario de acoso. Pero eso significa que cuando si estas interesada tienes que ser clara osea decir si adelante, si me puedes seguir coqueteando, ijole, ¿no le quita como la seducción?