Netas Divinas: Daniela Magun no se arrepiente de hacerse esta operación

El programa de Netas Divinas tiene a cuatro conductoras principales, Consuelo Duval, Daniela Magun, Natalia Tellez y Paola Rojas, que ha estado ausente en las últimas emisiones, en el cual tratan y comentan un tema específico en cada transmisión.

En el más reciente programa, que se transmite por Unicable y donde tuvieron a Laura Flores como conductora especial, el tema fue “lo bueno, lo malo y lo feo de las cirugías plásticas”, donde cada “neta” dio su punto de vista y una que otra revelación sobre esas intervenciones.

Una de las que más llamaron la atención fue la que hizo la exintegrante de Kabah, pues dijo que a pesar de que le costó mucho pensar y realizarse una cirugía plástica es algo que volvería hacer.

Cuando yo me operé el busto, justo estaba llegando al hospital, ya tenía a mis dos hijos y solo pensaba ¿qué te estás haciendo Daniela? Tienes un cuerpo sano, completo, gracias a Dios no estas enferma y tu te estas auto induciendo a un operación con anestesia general y encima cuando salgas de aquí vas a estar toda adolorida. Toso eso empecé a pensar y si me angustie, y sólo es el busto