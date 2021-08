Sex Pistols: Vocalista pierde batalla legal; canciones sí podrán usarse en serie sobre la banda

Las canciones de los Sex Pistols podrán ser utilizadas en una nueva serie de televisión sobre la banda británica de punk, a pesar de la negativa del exvocalista John Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten. Así lo dictaminó este lunes un juez del Tribunal Superior de Inglaterra.

El mes pasado, el guitarrista Steve Jones y el baterista Paul Cook presentaron una demanda en contra del cantante por el derecho de usar la música del grupo en 'Pistol', una miniserie de seis capítulos sobre la agrupación que se estrenará el próximo año.

Johnny Rotten. Foto: AP

Según el argumento de ambos músicos, los integrantes de Sex Pistols tenían un acuerdo de 1998 por el que las decisiones se tomarían por decisión mayoritaria. Sin embargo, John Lydon lo rechazó, pues considera que la serie lo mostrará de una manera "hostil y poco halagadora".

"La batalla legal no ha sido una experiencia agradable, pero creemos que fue necesaria para permitirnos avanzar y, con suerte, trabajar juntos en el futuro con mejores relaciones", dijeron Steve Jones y Paul Cook, según la agencia AP.

Detalles sobre la serie

'Pistol', realizada para la subsidiaria de Disney, FX, contará con la dirección de Danny Boyle, director de 'Trainspotting' (1996) y 'Quisiera ser millonario' (2008), ésta última la hizo acreedor al Premio Oscar como Mejor Director.

De acuerdo con la agencia 'EFE', la filmación de la producción basada en un libro de memorias escrito por Steves Jones, inició el pasado mes de marzo y su estreno está previsto para el 2022, aún sin fecha tentativa.

John Lydon (izquierda) y Steve Jones (derecha). Foto: AP

Legado de Sex Pistols

Formada en Londres en 1975, Sex Pistols fue un parteaguas de la escena musical británica con canciones como "God Save the Queen" y "Anarchy in the U.K.". La banda se separó en 1978 después de lanzar un álbum, pero los miembros sobrevivientes se reunieron para ofrecer varios conciertos a lo largo de los años.

En su momento, la agrupación original estaba conformada por el vocalista Johnny Rotten, el guitarrista Steve Jones, el baterista Paul Cook y el bajista Glen Matlock y los fallecidos Wally Nightingale y Sid Vicious.