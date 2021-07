Exmiembros de Sex Pistols demandan al vocalista Johnny Rotten por esta razón

Dos exmiembros de la legendaria banda de punk Sex Pistols presentaron una demanda en contra del vocalista John Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten, por el derecho de usar las canciones del grupo en una serie de televisión que se estrenará próximamente.

El guitarrista Steve Jones y el baterista Paul Cook quieren que las canciones aparezcan en 'Pistol', una miniserie de seis capítulos basada en un libro de memorias de Jones. Rotten ha criticado la serie, a la que llama "irrespetuosa" y se niega a dar su permiso para usar las canciones, apunta la agencia 'AP'.

Aunque hay una fecha tentativa de estreno, 'Pistol', dirigida por Danny Boyle, el director de exitosas películas como 'Trainspotting' y 'Slumdog Millionaire', llegará el próximo año.

John Lydon (izquierda) y Steve Jones (derecha). Foto: AP

¿Qué dicen ambas partes?

Edmund Cullen, abogado de Jones y Cook, dijo hoy a un juez en la Corte Superior de Londres que los ex compañeros de la icónica agrupación tienen una relación "frágil e irritable".

Señaló que bajo los términos de un acuerdo que hizo la banda en 1998, las decisiones sobre las solicitudes de licencia de sus canciones podrían ser determinadas con base en "reglas de mayoría". Sin embargo, Rotten afirma que las licencias para usar su música no pueden ser otorgadas sin su consentimiento.

El abogado dijo que el bajista original de la banda, Glen Matlock, apoyó la opinión de Paul Cook y Steve Jones. El defensor de John Lydon, Mark Cunningham, explicó que el libro de Jones presenta al vocalista bajo "una luz hostil y poco halagadora".

Según él, las memorias describen al vocalista como "el molesto niño malcriado con una gran estructura ósea que siempre está pidiendo más". La agencia 'AP' informó que el caso continuará esta semana.

El legado de Sex Pistols

Creada en Londres en 1975, Sex Pistols fue un parteaguas de la escena musical británica con canciones como "God Save the Queen" y "Anarchy in the U.K.". Integrada por el vocalista Johnny Rotten, el guitarrista Steve Jones, el baterista Paul Cook y el bajista Glen Matlock y los fallecidos Wally Nightingale y Sid Vicious, la banda se separó en 1978.