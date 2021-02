Sex Pistols: A más de 40 años de la muerte de Sid Vicious, este es el origen real de su apodo

Este 2 de febrero se cumplen 42 años de la muerte de Simon John Ritchie, mejor conocido por todos como Sid Vicious, integrante de la banda Sex Pistols, una de las primeras agrupaciones en iniciar el movimiento punk en el Reino Unido y figura emblemática entro de la escena musical de la década de los 70.

El día de hoy, más de cuatro décadas después de la muerte de Sid Vicious sale a la luz la verdadera razón por la cual se puso este apodo. De acuerdo con lo dado a conocer, sería de sorprender creer que el origen del nombre de unos de los nombres de los integrantes de la banda, caracterizado por su comportamiento alborotador, fuese el de un hámster.

Sid Vicious, fue el bajista y vocalista de Sex Pistols, banda fundada en 1975, y reemplazó a Glen Matlock, quien había tenido una pelea con la banda. Fue Malcolm McLaren, el manager de la banda quien dijo una vez: "Si Johnny Rotten es la voz del punk, entonces Vicious es la actitud”.

Antes de Sex Pistols

Simon John Ritchie era el baterista de Siouxsie and the Banshees y The Flowers antes de incorporarse a Sex Pistols, conoció a Johnny Rotten (John Lydon), el vocalista principal de la banda, cuando ambos eran estudiantes en Hackney Technical College. Entonces Sid Vicious contaba con 17 años de edad.

La historia cuenta que los conocidos como "los Cuatro Johns”; Ritchie y Lydon y John Joseph Wardle y John Gray estaban sentados juntos en la ciudad de Londres y Vicious fue mordido por Syd, el hámster mascota de Lydon, llamado así por Syd Barrett. Tras recibir la mordida, Simon John Ritchie declararía; "¡Sid es realmente vicioso!”.

Y a partir de entonces Ritchie comenzó a llamarse Sid Vicious. John Lydon recordaría haber descrito al hámster como “la cosa más suave, peluda y con más hierbas de la tierra”, por lo cual le fue muy extraño que hubiese atacado a Ritchie de esa manera.