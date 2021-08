MasterChef Celebrity: Así festejo la Bebeshita "no saber NADA" y haber librado la primera eliminación | VIDEO

El pasado viernes 20 de agosto se estrenó el esperado reality show de cocina MasterChef, que por primera vez en México presenta el formato de celebridades, es decir, ahora son famosos los que llegan hasta las estufas de la emisión para demostrar sus talentos culinarios. Paty Navidad, Germán Montero, Tony Balardi, Aída Cuevas, Jimena Pérez "La Choco", José Joel, Mauricio Islas, Alicia Machado, Laura Zapata, Dalú, Francisco Chacón, Aristeo Cázares, la Bebeshita, entre otros nombres, son las estrellas que se disputan el título.

Fue justo Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita", quien se robó los reflectores, pues al tener que portar el mandil negro y no recibir ayuda de nadie, logró hacer un postre que sorprendió al propio chef Herrera, quien es uno de los más duros de la competencia. Se trató de un platillo al que nombró "Mundo rosa".

Cuando llegó el turno de la chef Betty, ella también aprobó la creación de la estrella de "Enamorándonos", y se conmovió porque Daniela Alexis confesó que de niña había tenido el popular juguete "microhornito"; mismo que permitía a las y los niños hornear pasteles verdaderos, que podían decorar e imprimirles su toque personal.

No sabe hasta cuando se va a quedar

La también cantante reconoce que no sabe cocinar y que lo conseguido con "Mundo rosa", podría no repetirse en el futuro, situación por la que subió a sus redes sociales, un divertido video en el que usa un audio y hace alusión a su inexperiencia en la cocina, reconociendo que "no sabe nada", además, éste va acompañado de un post en el que sinceramente la joven pregunta a sus más de dos millones de seguidores: ¿cuánto creen que dure?

"Cuando no sabes como pasaste la primera eliminación de @masterchefmx ?????????? bebes me he esforzado y he salido de mi zona y no saben cómo me divierto y espero q cada viernes se diviertan conmigo???????? cuantos capítulos creen q dure? (sic)", escribió.

El segundo capítulo de MasterChef Celebrity

Será este viernes 27 de agosto a las 19:30 horas cuando se llegue el segundo capítulo del programa, en el cual gracias a los avances pudimos ver que se estará llenó de lágrimas y de accidentes, pues varios de los concursantes perderán el control del cuchillo y se van a cortar.

Además, llegará el segundo eliminado, que se juntará con Javier Velázquez, quien se convirtió en el primer eliminado al no convencer a los jueces con su postre.