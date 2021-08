MasterChef Celebrity: La VERDADERA razón por la que Anette Michel ya no quiso seguir en el reality show

Este pasado viernes 20 de agosto se estrenó la nueva temporada de Masterchef Celebrity México en donde veinte famosos pusieron a prueba sus habilidades culinarias, sin embargo, lamentablemente esa noche uno de ellos quedó eliminado.

Pese al éxito del estreno de esta nueva temporada los televidentes expresaron por medio de redes sociales que aunque Rebecca de Alba lo había hecho excelente extrañaban ver a Anette Michel al frente de esta edición.

Sin embargo, Anette Michel habría dado a conocer las razones verdaderas que la llevaron a abandonar no solo Masterchef sino a la televisora del Ajusco.

¿Por qué Anette Michel dejó Masterchef?

De acuerdo con el portal radioformula, la actriz y conductora quien actualmente firmó un contrato con Televisa para ser parte de una importante telenovela en la que dará vida a una villana, Anette Michel decidió dejar el reality show culinario porque no estaba de acuerdo con muchas cosas.

Y es que de acuerdo con lo que se menciona en la página anteriormente citada, Anette no estaría de acuerdo con algunas situaciones de la nueva administración de TV Azteca, pues asegura que no actuaron de buena fe y que además no hicieron las cosas de frente.

Ante esta situación Michel se habría mostrado decepcionada al darse cuenta de ese tipo de situaciones por lo que completamente perdieron su respeto y ante esto, la también actriz decidió ya no trabajar más con ellos.

Además de todo lo anterior, Anette Michel asegura que la nueva administración de Azteca no actuó de manera justa y esto también tuvo mucho que ver con la decisión que tomó la ojiverde.

Pese a que ya no la veremos en Masterchef, Anette Michel no se desaparece de la televisión pues como lo mencionamos anteriormente, la bella actriz ya prepara su participación antagónica en una nueva telenovela en Televisa en donde además de ver sus maldades la actriz prometió que sus seguidores podrán verla en una nueva etapa más sensual.