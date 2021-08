Julio César Chávez está dispuesto a salvar la vida de sus hijos, aunque dejen de hablarle

Julio César Chávez aseguró que la relación con sus hijos ha sido complicada e inclusive comentó que no le hablan porque subió a Saúl "El Canelo" Álvarez al ring durante su último encuentro.

Estimó que las cosas podrían mejorar en su familia y lamentó que siempre se han dado las comparaciones entre sus vástagos y él, ya sea por las adicciones o por su carrera en el boxeo.

Aseguró que tanto Omar como Julio César Jr. le guardan rencor por el dolor que le ocasionó a la madre de ambos, pese a que ha pedido disculpas a los tres en muchas ocasiones.

"A veces me he equivocado, me equivoqué como padre. Todo mundo nos equivocamos, pero no pueden estarme chingando toda la vida", dijo.