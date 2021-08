Angelina Jolie abre cuenta en Instagram para apoyar a niñas de Afganistán: "No les daré la espalda"

En un entorno difícil para las niñas y mujeres afganas debido a los recientes acontecimientos en los que vemos a los talibanes retomar el control del Gobierno del país, Angelina Jolie decidió no quedarse de brazos cruzados y abrió una cuenta de Instagram con el objetivo de solidarizarse con ellas y ayudarlas a enfrentar la complicada situación.

La exitosa actriz de Hollywood, quien durante años se mostró reacia a incorporarse a las redes sociales optó por abrir su cuenta de Instagram con un objetivo claro; apoyar a las mujeres de Afganistán y lo hizo para publicando la emotiva carta de una niña afgana que, al igual que otros miles de niñas y mujeres, se encuentra viviendo momentos difíciles.

Con el objetivo de solidarizarse con esta pequeña, Jolie abrió su cuenta y a solo dos días ya cuenta con 6.2 millones de seguidores; hasta el momento la actriz ha realizado dos publicaciones. En la primera de ellas publicó la carta de la niña afgana y en la segunda, realizada este sábado por la mañana, dio a conocer un informe acerca de los refugiados afganas en el mundo, de los cuales la mitad son niños.

Angelina Jolie apoyará a las mujeres y niñas en momentos de incertidumbre

El primer posteo que hizo Angelina Jolie en Instagram fue el de una carta que le envió una niña desde Afganistán, la actriz explicó que ahora mismo la gente de Afganistán está perdiendo su capacidad de comunicarse mediante las redes sociales y de expresarse con libertad, por ello decidió compartir sus historias y las voces de aquellos que están luchando por sus derechos.

"Esta es una carta que me envió una adolescente en Afganistán. En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos", escribió Jolie.

De acuerdo a las palabras de la actriz, lo que ocurre en estos momentos en Afganistán la ha conmovido y considera que "es repugnante ver a los afganos siendo desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se ha apoderado de su país". En su texto agregó además: “Tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder vidas solo para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender. Observar durante décadas como se trata a los afganos, algunas de las personas más capaces del mundo, también es repugnante”, destacó.

Jolie señaló además que no les dará la espalda en este momento tan crítico: “Como otros que están comprometidos, no les daré la espalda. Continuaré buscando nuevas formas para ayudar. Y espero que te unas a mí”, compartió la actriz con sus millones de seguidores. De acuerdo con una fuente cercana a Angelina Jolie, cuyas declaraciones retomó la revista "People", la actriz aseguró que sintió que era hora de utilizar las redes sociales, aprovechando su fama, para poder no solo solidarizarse con las niñas y mujeres afganas, sino también poder ayudar a otras personas, como el caso de la niña de la carta.