THALÍA se pone "mega retro" y pasa esta VERGÜENZA al comprar un Discman: VIDEO

Nos vamos haciendo viejos y, el día menos pensado, nos damos cuenta de ello. Esto podría ser lo que le sucedió a la cantante y actriz mexicana Thalía, exitosa por varias de las telenovelas que protagonizó en la década de los años 90, sumado a su trascendencia musical con temas como 'Amor a la Mexicana'.

Y fue precisamente esto último, la música, el detonante de la nueva aventura de la guapa celebridad. Thalía, con la simpatía y soltura que le caracteriza, relató el momento que pasó cuando acudió a comprar un CD Player o también conocido como Discman, con el fin de escuchar un CD.

La brecha generacional y mucho humor, hicieron de ese momento extraño y vergonzoso para Thalía, algo digno de reflexionar.

¿Qué es un CD Player o Discman?

Ok, comprendo que si tú estás leyendo esto, quizá no sabes de qué te estoy hablando. Es posible que tengas menos de 25 años y no hayas necesitado usar un Discman porque tu generación ya usó MP3 Player o algún otro reproductor de música.

El CD Player, luego conocido también como Discman, se lanzó al mercado mundial en 1984, aunque ya desde 1979 existía un modelo hermano, el Walkman. En ese 1984, Sony presentó el primer reproductor portátil de CDs, el Discman Sony, también llamado el CD Walkman. Esto fue el resultado de un esfuerzo intenso para reducir el tamaño de envase de la tecnología para un peso y un costo que apoyaran el concepto de un producto de consumo portátil.

Así, el Discman es como el abuelo o bisabuelo de lo que hoy llevas en tu teléfono móvil. Luego de este breviario cultural tecnológico de la música, sigamos con Thalía.

Thalía triunfó en el auge del Discman

Sólo como apunte, cabe recordar que la época en que Thalía surgió como cantante, primero con Timbiriche y luego como solista, coincidió con los mejores años del Discman, igual al que ella fue a comprar hace un par de días.

Tras su paso por Timbiriche, de 1987 a 1990, la década de los años 90 fue totalmente de ella. Grabó discos, estrenó 'Amor a la Mexicana', triunfó a nivel mundial con su trilogía de las Marías y así, el mundo estuvo a sus pies.

A la par de esto, el Discman lograba 50 millones de productos vendidos en 1998.

Thalía se siente chavorruca al comprar su Discman

La historia que nos trajo aquí fue que Thalía platicó en sus redes sociales el momento que vivió hace un par de días, cuando acudió a una tienda de aparatos electrónicos a comprar un CD Player o Discman, con el fin de escuchar sus antiguos y muy queridos CDs.

Feliz de la vida, la vergüenza vino cuando la cajera, una joven que Thalía describió no mayor a 20 años, le preguntó que era eso que llevaba "Ah, seguro es una de esas cosas retro", precisó Thalía al recordar la frase de la cajera, lo cual la dejó exhibida en sus gustos.

Eso si, con la ecuanimidad que caracteriza a la mexicana, Thalía encontró el lado positivo de su experiencia al rubricar "Soy Mega Retro".