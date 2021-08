Netflix: 3 Dramas coreanos de Kim So Hyun que te encantarán

¿Quién es Kim So Hyun? La actriz coreana es una joven de 22 años que comenzó su carrera en los K-Dramas desde muy pequeña, pero ha recopilado una gran trayectoria. Netflix tiene para ti una colección de sus mejores trabajos, ya que se ha convertido en una de las protagonistas juveniles más prometedoras.

A lo largo de su carrera ha compartido pantalla al lado de grandes estrellas y populares actores como Song Kang, Taecyeon del grupo 2PM, Gong Yoo, Lee Jong Suk, algunos de los galanes favoritos de las fans.



En 2015 protagonizó su primer dorama escolar al lado de Nam Joo Hyuk, además de Sungjae, idol K-Pop de BTOB. Pero fue en 2019 que llegó el fenómeno con "Love Alarm", serie original de Netflix que se posicionó en el top 10 de la plataforma a nivel mundial. Aquí te dejamos los dramas coreanos de Kim So Hyun que puedes ver en la plataforma.

Los mejores dramas de Kim So Hyun

Love Alarm 1 y 2

Drama coreano basado en un webtoon protagonizado por Song Kang y Kim So Hyun. Narra la vida de Kim Jojo, una chica que no cree en el amor, trabaja medio tiempo y vive con su tía, una mujer resentida que defiende a su hija a pesar de que esta maltrata a su sobrina.



En la escuela, llegará el nuevo estudiante Sun Oh, un joven guapo que se hace popular de inmediato. Cuando se fija en Jojo, la convencerá de descargar Love Alarm, la aplicación de moda, para demostrar que ella también corresponde su sentimientos, pero su mejor amigo también está enamorado de ella.

Nightmare High

Drama de terror que narra la vida de Kang Ye Rin, una estudiante modelo y presidenta de su clase. Ella comienza a sospechar que algo raro ocurre con su profesor Han Bong Goo. Cuando ve el raro comportamiento de sus compañeros, se da cuenta que están en una especie de trance y sus pesadillas se hacen realidad cada que las sueñan. Tendrá que detener al culpable antes de que sea tarde.

Bring It On, Ghost

Drama de fantasía protagonizado por Kim So Hyun y Taecyeon. La historia se centra en Park Bong Pal, un joven exorcista que tiene la habilidad de ver fantasmas y los ayuda a pasar al otro lado. Es un universitario solitario que conoce a Kim Hyun Ji, una joven de 19 años que fue víctima de un accidente de auto.



Ella le ayudará a conquistar a la chica de la que está enamorado, pero la joven fantasma se pondrá celosa. Además, Joo Hye Sung es un profesor de apariencia perfecta, pero con un secreto que involucra a los protagonistas.