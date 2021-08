3 Dramas coreanos de Nam Joo Hyuk que puedes disfrutar en Netflix

Nam Joo Hyuk es un actor de 27 años que ha ganado fama gracias los dramas coreanos más populares en los que ha participado. La plataforma de Netflix ha recopilado algunos de sus trabajos al lado de estrellas como Suzy, conoce los galanes que ha interpretado.

Su debut oficial como protagonista se dio con la serie "Who Are You: School 2015", donde interpretó a un estudiante y nadador escolar que soñaba con ser campeón nacional y romper un récord. Compartió créditos con Sungjae, integrante del grupo BTOB.

Desde entonces, le siguieron varios títulos importantes como "Weightlifting Fairy Kim Bok Joo", conocido como el drama de "El hada de las pesas", además de "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo".

Su más reciente trabajo fue una serie de Netflix, pero también hay otros dramas conocidos en la trayectoria de Nam Joo Hyuk, desde una deidad mítica, hasta un joven que sueña con ser como Steve Jobs. Aquí las recomendaciones con los mejores K-Dramas del actor.

Los mejores dramas de Nam Joo Hyuk

La novia del dios del agua

Drama de fantasía que narra la vida de Ha Baek, un dios narcisista que necesita encontrar una piedra y algunos objetos mágicos que lo ayuden a reclamar su trono. Para ello, tendrá que viajar a la Tierra, donde buscará a la familia de humanos que esta destinada a servirle.



Cuando Yoon So Ah lo conoce, descubre que es una de sus siervas, pero lo considera un chico loco y se rehusa a ofrecerle ayuda. Todo cambiará, cuando otros series místicos llegan al mundo humano.

Los archivos de la enfermera escolar

Drama coreano basado en un webtoon que narra la vida de Ahn Eun Young, una mujer que trabaja como profesora de enfermería en la escuela secundaria. Además, posee el don de ver fantasmas y criaturas paranormales que logra detener gracias a sus habilidades como exorcista.



Cuando su nuevo trabajo peligra por la invasión de nuevas criaturas que poseen a los estudiantes, contará con la ayuda del profesor Hong In Pyo para detenerlos.

Start-Up

Nam Joo Hyuk protagoniza este drama junto a Suzy, una cantante y actriz popular. El drama coreano de Netflix se centra en la vida de Seo Dal Mi, una joven universitaria que abandona sus estudios para trabajar y juntar dinero, ya que sueña con convertirse en la próxima Steve Jobs.



Por otro lado está Nam Do San, un joven fundador de Samsan Tech. Ambos se conocen y lucharán para ganar una competencia y cumplir sus sueños en el mercado de la tecnología.