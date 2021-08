Karla Souza: Ellos son los GUAPOS hermanos de la famosa actriz de "Nosotros los nobles"

Durante las últimas semanas, las personas se han mantenido más pendientes de lo que hacen sus artistas, conductores y actores favoritos en México, tal como sucede con la actriz Karla Souza.

Karla Olivares Souza, mejor conocida como Karla Souza dentro del gremio artístico, nació en la ciudad de México el 11 de diciembre de 1985; es una actriz de cine, teatro y televisión mexicana, quien saltó a la fama luego de interpretar a Bárbara Noble en la cinta de Gary Alazraki, “Nosotros los nobles” en 2013.

Además, la famosa ha logrado destacar con sus participaciones en cintas como “No se aceptan devoluciones” en 2013 y “¿Qué culpa tiene el niño?” en 2016; ha interpretado un personaje en la serie estadounidense How to Get Away With Murder.

La exitosa carrera de Souza

Fue así como la famosa logró debutar en 2008 en la serie “Terminales” de Televisa, así como en el teatro Avenue, obra que le ayudó a conseguir un papel en la telenovela “Verano de amor'', la cual fue producida por Pedro Damián en 2009.

Además, logró participar en 2011 al lado de Omar Chaparro y Adrián Uribe en la cinta "Suave patria".

Cabe señalar que cuando participó en la cinta “Nosotros los nobles'', esta logró posicionarse como la segunda película más taquillera de la historia de México.

FOTO: Especial

Sobre su vida privada

Bajo este panorama, las personas se preguntan acerca de su vida privada, específicamente sobre su familia.

La famosa actualmente está casada con Marshall Trenkmann, con quien tuvo dos hijos: una niña llamada Diana Trenkmann y un niño llamado Luka Trenkmann.

Por otro lado, El padre de la famosa de origen chileno, se dedicaba a la industria de la zapatería, y su madre Monica de origen mexicana se dedica a la publicidad; tiene dos hermanos, su hermano mellizo Gerónimo y su hermana Mónica, además de tener algunos hermanastros por parte de su padre.

A continuación te mostramos cómo a los dos hermanos de la famosa actriz mexicana.

FOTO IG: karlasouza