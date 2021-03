Karla Souza enternece Instagram con video cortando el cabello a su hija

La actriz Karla Souza publicó un video en su cuenta de Instagram que enterneció a la red social y es que refleja su lado materno con su hija.

La actriz de 35 años mostró el momento íntimo junto a su hija Gianna, a quien le cortó el cabello ella misma.

De inmediato la grabación tuvo miles de reacciones en la red social, en donde Souza indica que disfruta de cortar el cabello a su familia.

"Cortarle el cabello a mi familia se ha hecho todo un ritual en la casa", dice la famosa actriz de películas como "Nosotros los Nobles".

Actualmente Karla Souza tiene dos hijos de nombre Gianna y Luka con su pareja Marshall Trenkmann, un exitoso banquero.

En la grabación se ve a Souza dando vuelta en torno a su hija, quien está sentada y entretenida con un celular, mientras ella perfecciona su look.

Ya anteriormente la actriz de películas como No se aceptan devoluciones, ¿Qué culpa tiene el niño? y series como How to Get Away with Murder, había mostrado cómo disfruta de su maternidad defendiendo la lactancia en una imagen que generó muchas reacciones en Instagram.

Karla junto a uno de sus hijos. Foto: Instagram

gzm