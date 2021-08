BTS CANCELA su gira mundial definitivamente, ¿cuándo serán sus nuevos conciertos?

¡Malas noticias, ARMY! BTS cancela de manera definitiva el tour "Map of the soul", programado para el 2020, lamentablemente la situación mundial orilló al fenómeno mundial del K-Pop a renunciar a los conciertos que daría en Europa, Asia y América. BigHit lanzó un comunicado con todo lo que tienes que saber al respecto.



Tras más de un año de espera, la agencia de la banda tomó la decisión de no salir de gira, los contagios en el mundo debido a la variante delta podrían resultar un riesgo para los idols coreanos, se desconoce si ya recibieron su respectiva vacuna.



En redes sociales, ARMY reaccionó ante la noticia que se dio a conocer a través de las cuentas oficiales del grupo, además se posicionaron en tendencia palabras como MOTS, las fans compartieron diversos mensajes de apoyo, esto fue lo que se dijo.

BTS anuncia la cancelación de sus conciertos, así reacciona ARMY

BigHit publicó un comunicado con toda la información sobre la gira mundial de BTS "Map of the soul". A pesar de que las fechas estaban en pausa para una posible reprogramación, la empresa decidió cancelar los conciertos de manera definitiva.

Los representantes del grupo aseguraron que hicieron todo lo posible, pero por causas de fuerza mayor no es viable llevar a cabo la gira mundial en América y Corea del Sur, principalmente. También se informó que las fans recibirán el reembolso correspondiente de los boletos adquiridos a través del sitio de compra de cada país.

Sin embargo, las esperanzas no se pierden, ya que la agencia aseguró que están trabajando en otro horario y un formato de presentación adecuado, la información se compartirá lo antes posible. No se sabe si BTS se reencontrará con sus fans por medio de eventos online.



En Corea del Sur se había programado su concierto "Muster SOWOOZOO 2021" con la asistencia de un número limitado de fans, pero debido a la alza de los contagios en el país el show se llevó a cabo sin publico. Ningún artista K-Pop ha podido viajar ni presentarse desde el 2020.

Se espera que BTS viaje a Estados Unidos en septiembre como parte de su presentación en la Asamblea General de la ONU, será la primera vez que viajen al extranjero desde la pandemia.



Probablemente el tour mundial pueda realizarse en 2022 con un nuevo álbum y de manera más segura para BTS y sus fans. "Map of the soul" aún no terminaba por revelar todas las fechas y países que visitaría.