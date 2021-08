Kendall Jenner en bikini, presume la medalla de oro de Tokio 2020

La serie de televisión Keeping up with the Kardashian fue durante dos décadas, uno de los reality shows más vistos en el mundo. Y fue ahí, en donde Kendall Jenner se hizo famosa y se convirtió en la modelo, empresaria en influencer que es hoy.

Desde San Valentín del año pasado, Kendall tiene una relación con la estrella de los Phoenix Suns, Devin Booker y aunque su relación ha sido poco pública, en ocasiones la hija de Caitlyn Jenner ha mostrado en sus historias de Instagram el gran amor que le tiene al guardia estadounidense.

En sus fotografías e historias siempre presume hermosos y costosos accesorios para sus atuendos, pero en esta ocasión mostró uno que podría envidiar cualquier mujer y también cualquier hombre en el planeta: Una medalla de oro olímpica.

En una historia en la red social, la empresaria de 24 años salió en un bote, en bikini, con una cerveza en la mano y con la medalla de oro colgada en el cuello. Esto, porque su pareja se la prestó para que pudiera sacarse unas fotos. Hay que recordar que Booker ganó la presea en Tokio 2020, tras ser campeón en basketball con Estados Unidos.

Kendall presumió la medalla de Devin Booker

FOTO: Instagram

Kendall lo presume en redes sociales

Y aunque su relación no es uno de los temas de los que más hablen, Kendall Jenner sí ha compartido muchos momentos en sus historias de Instagram, por ejemplo, cuando Phoenix jugaba las finales de la NBA, la modelo posó con una chamarra de los Suns, antes de un partido.

También ha acompañado a Book al estadio y subido historias en donde se ve cómo lo apoya desde el palco, especialmente en la serie que tuvieron en Los Angeles, contra los Lakers.

Por ahora no han dado ninguna confirmación, pero gente cercana al deportista asegura que Kendall Jenner y Devin Booker ya viven en la misma casa. Esto, en la medida en la que sus profesiones les permiten pasar tiempo juntos.