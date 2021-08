Jorge Rivero: ¿Qué fue del galán de galanes del cine mexicano?

Jorge Rivero fue uno de los galanes más cotizados de la industria cinematográfica en México durante las décadas de 1970 y 1980, incluso llego a ser considerado, junto a Andrés García, como los máximos símbolos sexuales varoniles de la época, sin embargo, con el paso de los años fue perdiendo protagonismo hasta finalmente desaparecer de las películas por lo que hoy te decimos qué fue del galán de gales del cine mexicano.

Jorge Pous Rosas es el verdadero nombre del actor nacido en el estado de Jalisco el 15 de junio de 1938 y si bien no hay mucha información sobre su infancia y adolescencia se sabe que estudió Ingeniería Química y que su atlética figura se debe a que practicó diversos deportes, incluso llegó a representar a México en los Juegos Panamericanos en Natación y Waterpolo, por lo que su figura no pasó desapercibida y fue considerado para participar en el cine de luchadores.

Su debut artístico fue en 1964 en la película “El Asesino Invisible”, sin embargo, su primer gran éxito fue en “El Mexicano (1966) y posteriormente, participó en diversas películas junto a El Santo y Blue Demon y se consolidó como una de las figuras más prominentes de la época por lo que en los siguientes años protagonizó una gran cantidad de películas de diferentes géneros que llamaron la atención de los productores de Hollywood.

"El pecado de Adán y Eva" es una de sus películas más recordadas de Jorge Rivero. Foto: Especial

Tras consolidarse en México como uno de los máximos galanes, en Estados Unidos también tuvo proyección internacional pues participó en grandes cintas como Soldier Blue (1970), Río Lobo (1970, The last hard man (1976) y Dar of the assassin (1979), entre otras, en las que se codeó con galanes de la talla de John Wayne, Charlton Heston y Glenn Ford.

Luego de su paso por Hollywood, Jorge Rivero llamó la atención de productores de otras latitudes y fue requerido para participar en diversas producciones italianas y españolas por lo que a su regreso a México fue recibido como toda una leyenda del cine y su fama fue tan grande que llegó a grabar un disco musical.

Ya entrada la década de 1990 sus apariciones en películas fueron disminuyendo debido al surgimiento de otras figuras varoniles, sin embargo, encontró un nuevo nicho de trabajo en las telenovelas y algunos de sus trabajos en la pantalla chica más recordados son "Balada por un amor" (1990) y "La chacala" (1998).

Fue en 2014 cuando volvió a aparecer en una película y aunque no lo hizo como protagonista, sus seguidores agradecieron verlo vigente en su papel de “Don Jorge, el Pajarero” en la película “El crimen del cácaro Gumaro”.

Vida personal del actor

Pese a que Jorge Rivero siempre trató de mantener su vida privada en secreto se sabe que su primer matrimonio fue a los 21 años con la alemana Irene Hammer con quien tuvo a sus hijos Jordy y Roberto, posteriormente, se divorció y sostuvo diferentes relaciones, una de las más mediáticas fue con la actriz colombiana Amparo Grisales, sin embargo, luego de un tiempo terminaron y el actor inició una relación con Betty Kramer, su pareja actual con quien vive en California, Estados Unidos y se sabe que dedica a las bienes raíces.