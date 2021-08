George Harrison regresa al número 1 con reedición de 'All Things Must Pass', 50 años después

El primer álbum de George Harrison tras la disolución de The Beatles regresó al To 10 en la lista Billboard 200 por vez primera desde 1971 al colocarse en la posición número 7 con la reedición del 50 aniversario de 'All Things Must Pass'.

El álbum fue reeditado con una mezcla especial, además de presentarse en varios formatos, todos contando con el arte original del disco publicado en noviembre de 1970 y que significó el primer trabajo de un beatle en solitario en alcanzar la primera posición en las listas de popularidad.

Exitosa reedición

Billboard 200 es la encargada de clasificar los álbumes más exitosos de cada semana en los Estados Unidos. La lista correspondiente a la semana del 21 de agosto colocó a 'All Things Must Pass' en la séptima posición. De acuerdo a Billboard, el disco obtuvo 32 mil unidades solo en la Unión Americana.

'All Things Must Pass' se mantuvo en la primera posición durante siete semanas consecutivas, del 2 de enero al 13 de febrero de 1971. Al mismo tiempo, el álbum arrojó dos sencillos de éxito: el número 'My Sweet Lord/Isn't It A Pity' y 'What Is Life', que llegó al número 10. Harrison obtuvo dos Top 10 en su carrera como solista con 'Dark Horse' (número 4 en 1975) y 'Cloud Nine' (octava posición en 1988).

Regresa al número uno, medio siglo después

Al mismo tiempo, 'All Things Must Pass' alcanzó la primera posición en la lista Top Rock Albums, siendo el segundo trabajo de George Harrison en este listado. El primero en entrar fue 'Early Takes: Volume 1', de 2012. Por lo que después de medio siglo, el álbum solista del guitarrista de The Beatles logra de nuevo la primera posición.

Paul McCartney, otro miembro de The Beatles, registró un número uno en Top Rock Albums este año con 'McCartney III', así como con el complementario 'McCartney III Imagined'. John Lennon y Ringo Starr, han aparecido en la lista con 'Gimme Some Truth' (2020) y 'Y Not' (2010), respectivamente.