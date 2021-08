¡No se deja! Irina Baeva RESPONDE a detractores que critican su cuerpo

Mientras regresaba de Acapulco la sensual modelo Irina Baeva fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de disfrutar de un merecido descanso a lado de su pareja Gabriel Soto y las hijas del actor.

Ahí en la terminal aérea la actriz fue abordada por varios miembros de la prensa quienes aprovecharon para preguntarle su opinión sobre las críticas que ha recibido en torno a su cuerpo.

La actriz aprovechó el momento para responder a quienes la han criticado por lucir muy delgada, situación que para muchos ha sido preocupante debido a las diferentes teorías que han surgido en torno a su salud.

“Tu me dijiste que me ves espectacular, ¿no sé cuál es la duda?, sabes que yo creo que el físico de cada persona es al gusto de cada quien”, dijo la rusa ante los cuestionamientos de los reporteros.

Antes de dejar a la prensa y dirigirse a su hogar, Irina Baeva reaccionó amable, pero reservada, a las interrogantes sobre su próxima boda y el tema de la anulación del matrimonio religioso entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

“No me interesa mucho comentar cosas que no tienen que ver con la realidad, muchas gracias por recibirme, chicos de verdad, no vayan a inventar cosas, chismes, que no tienen que ver con la realidad”, concluyó.