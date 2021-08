Dramas coreanos en Netflix con personajes que tienen superpoderes

No todos los superhéroes son de Marvel. Corea del Sur también ha creado historias de acción y fantasía donde humanos, aparentemente normales, poseen habilidades únicas. Netflix tiene los mejores dramas coreanos con personajes que intentarán cambiar el mundo con sus superpoderes.



La plataforma de streaming es una de las favoritas para las fans que siguen estas series de Asia, además en su catálogo puedes encontrar una variedad de géneros que te atraparán.



La temática de fantasía muchas veces recoge tramas futuristas, de acción o inspiradas en seres de la mitología coreana como los llamados Gumihos o deidades. Checa las recomendaciones de esa semana en Netflix con estos K-Dramas que van desde un joven que viaja en el tiempo, una deidad narcisista y un grupo de caza fantasmas.

K-Dramas de fantasía con personajes que tienen superpoderes

Tomorrow With You

Drama de romance que narra la vida de Yoo So Joon, el CEO de una compañía de bienes raíces. A diferencia de un humano normal, él tiene la capacidad de viajar en el tiempo usando el metro, este poder lo ayudó a ganar mucho dinero.

Song Ma Rin es una mujer que de niña era una actriz muy popular, pero su fama fue algo pasajero, además su mamá se aprovechaba de su status. Ahora tiene 30 años y es una fotógrafa que busca ser reconocida. Entre ambos personajes, existe un destino en común.

La novia del dios del agua

Dorama protagonizado por Nam Joo Hyuk que cuenta la historia de Ha Baek, el Dios narcisista del agua. Su misión es encontrar unos objetos mágicos en la Tierra para poder reclamar el trono de su mundo. Por ello buscará a Yoon So Ah, una psiquiatra cuya familia está destinada a servirle.



Sin embargo, ella lo tacha de loco y se niega a ayudarlo, también aparecen otros seres míticos con superpoderes que viajarán al mundo de los humanos con intenciones misteriosas.

A la caza de los espíritus malignos

Drama coreano basado en un webtoon que narra las aventuras de "Counter", un grupo de amigos que trabaja en la captura de espíritus malignos, ya que cada uno de ellos tiene superpoderes especiales. Su fachada es la de un restaurante de fideos.



So Moon es un estudiante de secundaria con mucha fuerza física, Ga Mo Tak es una amante de la justicia, Do Ha Na puede sentir a los entes malignos a grandes distancias y leer los recuerdos de las personas al tocarlas. Finalmente, Choo Mae Ok es la chef del lugar y Choi Jang Mool es quien administra el dinero del grupo.