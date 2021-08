Bella actriz de la Época de Oro cumplió su mayor sueño junto a Pedro Infante; aquí la historia

Sabemos que Pedro Infante fue uno de los actores más conocidos de la llamada Época de Oro del cine, pero pocos saben que existió una bella actriz de los años 50 que gracias al también cantante cumplió uno de sus más grandes sueños, y aquí te contaremos toda la historia.

Carmelita González, quien nació en la Ciudad de México en 1928, participó en casi un centenar de filmes, y también fue conocida por sus actuaciones en telenovelas. Se le recuerda principalmente por su papel en el filme "Dos tipos de cuidado", estelarizado por Pedro Infante y Jorge Negrete.

En el famoso filme, la bella actriz hizo el papel de "Chayito", la mujer que confronta a los grandes amigos "Pedro Malo" y "Jorge Bueno" por un malentendido.

En el famoso filme, la bella actriz hizo el papel de "Chayito". Foto: Especial

Carmelita González y su sueño con Infante

Durante una entrevista con la actriz Diana Golden, Carmelita confesó que uno de sus más grandes sueños era poder trabajar junto al actor Pedro Infante, oportunidad que llegó cuando la llamaron para participar en la película "Los hijos de María Morales" filmada en 1952, cuando ella tenía 24 años y El Ídolo de Guamúchil 35 años.

Pero no sucedió como ella esperaba, pues se enteró de que no podría participar en la película. De acuerdo con González, el director del filme, Fernando de Fuentes le dijo que no podría hacer el proyecto porque el mismo Pedro quería que fuera Irma Dorantes la actriz protagónica. "Como comprenderás, nada más hay un papel estelar, el otro es muy chiquito y no puedes hacerlo”, le dijo el director.

Carmelita González participó en casi un centenar de filmes. Foto: Especial

El director le prometió hacer con ella otras películas, pero su decepción al saber que no podría grabar con El ídolo de México fue tal que terminó llorando: “No podía hablar, me solté llorando y le dije ‘señor, mi ilusión máxima era trabajar al lado del señor Infante, usted no tiene ningún compromiso conmigo’”, relató.

La sorpresa vino luego, cuando supo que en la oficina de al lado se encontraba el mismo Pedro, quien estaba escuchando la conversación entre el director y la bella actriz, por lo que escuchó cómo Carmen se fue llorando luego de saber que no filmaría una película junto al famoso actor.

La misma actriz dijo que fue Infante quien habló con el director para que hiciera otro personaje estelar para la película, incluso afirmó que habría amenazado en no participar en la misma si no existían dos personajes principales para mujeres, pues no era posible que el hiciera llorar a una mujer.

El guión se reescribió y fue así como Carmelita González pudo cumplir su más grande sueño y ser protagonista junto a Pedro Infante. Luego se volvieron a unir en la película "Dos tipos de cuidado".