Querido excolaborador de Hoy fue golpeado brutalmente y robado por sus vecinos

El querido excolaborador del programa Hoy Jonathan Ordoñez, mejor conocido como “Pepe Pepe” denunció por medio de sus redes sociales el brutal ataque a su persona y a sus familiares por parte de unos vecinos quienes además de atacarlos también robaron algunas de sus pertenencias.

“Pepe Pepe” fue parte del programa Hoy en donde reportaba desde diversos puntos de la CDMX y hacía algunas recomendaciones culinarias, además también participó en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, producción de Juan Osorio.

Fue por medio de un video en sus redes sociales en donde el famoso “Pepe Pepe” visiblemente golpeado y el rostro ensangrentado pidió ayuda pues asegura que las autoridades no hacen nada al respecto ya que no es la primera vez que sus vecinos agreden a él y a su familia.

¿Los motivos? De acuerdo con el propio excolaborador del programa Hoy desde que tanto él como su familia se contagiaron de COVID-19 enfermedad que provocó la muerte de su padre, han sido atacados.

“Siguen las agresiones, vean cómo me dejaron ahorita. Y no hacen nada, no sé qué es lo que esperan, que me maten o algo para que se pueda hacer algo” dijo Ordoñez a través de una de sus historias.