Salma Hayek y François-Henri Pinault: la polémica y maravillosa historia de amor

Salma Hayek es una de las actrices más queridas y exitosas de nuestro país. Además, en el plano profesional es una de las cinco latinoamericanas que han sido nominadas al Oscar a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos de mayor importancia en el cine mundial.

La veracruzana, que encarnó a Frida Kahlo cuenta con su propio drama amoroso, que al final se puede catalogar como un cuento de hadas. Una historia que rompió barreras culturales, de idioma y hasta sociales.

Salma Hayek llegó a Estados Unidos para buscar explotar su carrera actoral. Ahí protagonizó películas como Desperado, con Antonio Banderas y Del Crepúsculo al amanecer, junto a George Clooney. En el año 2006 ya era reconocida en Hollywood y era invitada a las grandes fiestas del Jet Set en Estados Unidos. Ahí fue cuando conoció al amor de su vida.

Salma y Francois-Henri se conocieron en el año 2006

FOTO: Archivo

Terminaron dos veces antes de casarse

Salma Hayek y Francois-Henri se conocieron en el año 2006, durante la inauguración del Palacio Grassi en Venecia, Italia. El edificio fue adquirido por la familia Pinault y Salma era una de las invitadas a la lujosa presentación. La propia actriz mexicana dijo que "el flechazo fue instantáneo".

Y aunque la famosa actriz no quería una vida de lujos y llena de reflectores, fue tan fuerte el sentimiento que tenían el uno por el otro, que no pudieron evitar estar juntos. No había pasado un año de conocerse, cuando decidieron casarse, pero la distancia y los compromisos laborales de los dos, enfriaron la relación y decidieron separarse.

Pero un año después volvieron a estar juntos y tuvieron una hija, la pequeña Valentina Paloma Pinault-Hayek. Retomaron la relación, pero los deseos profesionales de Hayek provocaron un nuevo rompimiento en 2009.

La tercera fue la vencida

El 14 de febrero del 2009, Salma Hayek y Francois-Henri Pinault se casaron por el civil en París, con una ceremonia pequeña y discreta. La ceremonia religiosa fue el 26 de abril del 2009, en el mismo Palazzo, donde tres años antes comenzó la historia de amor.