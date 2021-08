¿Dónde ver 'Malcolm el de en medio' ahora que deja Prime Video?

Si eres fiel conocedor de frases cómo: “Dewey, sal de ahí, esa no es tu familia” o “¿Qué haces si te atrapa? Me hago bolita”, seguramente entraste en pánico cuando te enteraste que 'Malcolm el de en medio' saldrá de Prime Video el próximo 15 de agosto.

Sin embargo amigo, amiga, no hay nada de qué temer, pues la famosa serie de comedia creada por la Fox al inicio del nuevo siglo, regresará el próximo 31 de agosto a una nueva plataforma de streaming, sí otra más.

Hay que recordar que la plataforma Prime Video informó a sus usuarios que los 151 episodios de sus siete temporadas, no se verán más en sus pantallas desde el próximo 15 de agosto.

Prime Video tuvo la serie Malcom desde el mes de agosto de 2020, mientras que anteriormente estaba disponible desde hace un par de años en Claro Video, sin embargo ya también dejó la plataforma.

'Malcolm el de en medio'. Foto: Especial.

¿Dónde ver 'Malcolm el de en medio'?

“Malcolm in the Middle”, fue una producción realizada por Satin City y Regency Television, en asociación con la extinta Fox Television Studios, por lo que ya imaginaras será parte de la oferta de la nueva plataforma de streaming Star Plus, la nueva opción que llegará a México y Latinoamérica desde el próximo 31 de agosto.

Hay que recordar que Star Plus estará enfocada en contenido para un público adulto que actualmente capta The Walt Disney Company y que debido a que son contenidos no familiares, no pueden entrar en Disney Plus.

Esta nueva plataforma contará con todas las temporadas de las series animadas de la Fox cómo 'Los Simpson' y 'Futurama', películas como “Deadpool” y “Logan”, deportes en vivo de ESPN cómo lo son la Europa League, MLB, NFL y la Ligue 1, la nueva casa de Messi.