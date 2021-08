María Conchita Alonso manda FUERTE mensaje a quienes desean la muerte de Paty Navidad

Luego de que Paty Navidad se contagiara de Covid-19, la burlas no se hicieron esperar y los usuarios se lanzaron contra la actriz mexicana quien dudaba de la veracidad del virus; sin embargo, María Conchita Alonso, salió en defensa de la su homóloga.

Debido a que ambas artistas del mundo del espectáculo se manifestaron en contra de las medidas que el gobierno federal impuso para combatir la mortal enfermedad, entre ellas, la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, Alonso no se quedó callada y asegura que ninguna de las dos ha dicho que no existe el Covid-19.

“Ella nunca dijo que no existía, no entiendo ¿cuál es la burla?… es una gripe fuerte, o sea, si es que lo tiene, no sé si lo tendrá, pero si lo tiene… ¿y qué?”, dijo la cantante en entrevista para el programa Hoy.