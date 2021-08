Pablo Montero comparte emotivo momento al reencontrarse con sus hijas | VIDEO

Pablo Montero compartió en sus redes sociales un video del tierno momento que comparte con sus hijas luego de que pudo reencontrarse con ellas, esto tras el conflicto que protagonizó con su exesposa Carolina Van Wielink quien aseguró que cuenta con una orden de restricción en contra del cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Pablo Montero compartió un video en el que muestra que se encuentra de vacaciones con sus hijas Daniela y Carolina, además de que están acompañados por su hijo Daniel en un paradisíaco lugar disfrutando de la playa y el verano.

En el video Pablo Montero canta “No es por presumir” junto a una de sus pequeñas, letra con la que externa la felicidad que siente por poder ver a sus hijas luego de que asegurara que su exesposa le negara las visitas.

“No es por presumir lo que les voy a decir pero esta emoción que traigo la tengo que compartir. Me llevé una gran sorpresa cuando me encontré con ellas”, canta el cantante mientras le da besos a una de ellas en la mejilla.

Conflicto entre Pablo Montero y su exesposa

Carolina Van Wielink y Pablo Montero se conocieron en 2011 quedando completamente enamorados desde el primer momento, por lo que tan sólo siete meses después decidieron casarse y al poco tiempo anunciaron el nacimiento de su hija Carolina.

Sin embargo, luego de cinco años de matrimonio y entre rumores de una infidelidad, fue Pablo Montero quien dedicó revelar que se encontraba en proceso de divorcio debido a que ya no tenían una buena relación.

Desde entonces habría iniciado el conflicto entre ambos, pues Carolina Van Wielink recientemente reveló que tiene una orden de restricción contra el cantante; además, exhibió unos videos en los que se puede ver a Pablo Montero pelear por un comedor y tratando de llevarse a sus hijas.

Luego de ello, el cantante decidió no quedarse callado y compartió un video con los que asegura puede probar que su expareja le habría negado ver a sus hijas.