¡Por fín! Majo Aguilar estrena "Me Vale" y la tienes que escuchar | VIDEO

Desde hace varios días, Majo Aguilar, publicó una probadita de lo que sería su nuevo sencillo "Me Vale", mismo que realizó un videoclip para poder plasmar todo ese sentimiento en una canción, y que hoy dio a conocer en punto de las 23:00 horas de la noche, donde miles de fans estuvieron conectados para disfrutar de este nuevo tema musical.

En este sentido, la interprete de "No voy a llorar", tema que fue lanzado hace un mes, ha logrado conectar con sus fans con esta canción, misma que narra una situación específica, como no tolerar los maltratos de tu pareja y tomar de la mejor manera este problema, ignorandolos y siguiendo tu camino.

Leyenda

Fuerte competencia en el Regional Mexicano

La nieta de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, iconos de la música ranchera, y de la música regional mexicano, ha seguido sus pasos por lo que con este tema, demuestra que está dentro del ruedo de este género que ha sido muy competido incluso por su propia familia, ya que Leonardo y Ángela Aguilar, también son intérpretes de este género musical.

Sin embargo, con el tema "Me Vale", la hija de Antonio Aguilar Jr., pone la vara muy alta tanto para sus primos, como para aquellos que quieren entrar en este género ajenos a la familia, como los es Nora González o Lupita Infante.

Quizá habrás escuchado temas como "Cielo Rojo", "No voy a llorar", y otros covers de la música de Mariachi, con las que Majo Aguilar se ha dado a conocer, pero sin duda, este nuevo sencillo no tiene igual, ya que este video tiene

Leyenda

Para disfrutar y reflexionar

El video inicia con una introducción de juego de trompetas e inmediatamente aparece Majo Aguilar, con un hermoso vestido floreado y después va cambiando de vestuario en cada escena que va pasando narrando una historia que seguro empoderar a cualquier chica que esté pasando por la situación que narra la intérprete mexicana.

Esta canción habla de desapegarse de ese amor que tanto lastima, del que cela y no te deja tranquila, y por qué no, tranquilo, ya que es para ambos géneros, y no dar una segunda oportunidad a quien no la merece, dejando en claro que vales mucho como personas y que habrá otra persona que valore lo que realmente eres.

A continuación, te presentamos el video COMPLETO del tema musical de Ángela Aguilar, "Me Vale":

DRV