Majo Aguilar recibió este inesperado consejo de Flor Silvestre, ¿fue la nieta consentida?

La cantante Majo Aguilar ha confesado en diversas ocasiones tener una gran admiración por sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, y fue precisamente de su abuela de quien recibió un inesperado consejo, el cual recuerda y tiene presente en su vida profesional.

María José es hija de Antonio Aguilar Jr., quien a su vez es el hijo mayor de la famosa pareja de cantantes de la Época de Oro del cine en México. El tío de la joven de 27 años es Pepe Aguilar, por lo que sus primos son la cantante Ángela Aguilar y sus hermanos, Emiliano, Leonardo, y Aneliz.

En las redes sociales existen imágenes que muestran a Majo junto a sus primos y hermana compartiendo con su abuela , pero muchos se preguntan quien era la consentida, una respuesta que es difícil de responder, pues en las fotos y según lo que ha dado a conocer la familia, Flor fue una gran abuela y siempre les demostró el mismo amor a todos sus nietos.

Flor Silvestre demostró tener un gran amor por todos sus nietos. Foto: Especial

Este fue el consejo que Flor Silvestre le dio a Majo Aguilar

En una entrevista realizada por el programa Primer Impacto hace algunos años, Majo confesó que se sentía halagada de que compararan su voz con la de su abuela, y reveló que recibió un sabio consejo, el cual la ha ayudado para llevar su carrera musical de la mejor forma.

"Mie abuelita me dio un consejo que a mi nunca se me ha olvidado, que es interpreta, siente, no cantes nunca para entonar", explicó la joven cantante, quien actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo "No voy a llorar", para el cual porta con orgullo el traje de charra.

La hija de Antonio Aguilar Jr. tiene una hermana gemela de nombre Susana con la que planeaba lanzarse a los escenarios, pero finalmente lleva su carrera en solitario, siempre con el apoyo de la dinastía Aguilar y demostrando que heredó el talento de sus abuelos.

