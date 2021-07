Leonardo DiCaprio fue "rechazado" de una película de Batman por su enemistad con este actor

Varios de los papeles que ha conseguido Leonardo DiCaprio le han dejado varios enemigos en el camino, pues el actor siempre ha sido cuidadoso con la selección de los filmes en los que participará, incluso, se habló que después de haber rechazado varios roles de superhéroes, al fin estaría en un largometraje de este género: Batman: el caballero de la noche asciende (2012), sin embargo, el protagonista habría influido en cancelar su contratación.

La trilogía de Batman que hizo el director Christopher Nolan es considerada hasta el momento una de las mejores entregas del héroe enmascarado en el cine y no sorprende que muchos actores quisieron participar en los rodajes. Aunque en su momento se rumoró que Leonardo DiCaprio estaría en pláticas con Warner Bros. para convertirse en el villano de la tercera película, ahora se conoce que fue un hecho que negociaron con Leo para que fuera Edward Nygma, "The Riddler" (El Acertijo).

Batman: el caballero de la noche asciende (2012) fue un éxito en taquilla, al obtener más de mil millones de dólares. Foto: Especial

Dichas negociaciones tuvieron lugar después de la muerte de Heath Ledger en 2008, pues al parecer el estudio buscaba a un actor que pudiera alcanzar lo hecho por el australiano al interpretar a The Joker ("El Guasón"), ya que Batman: El Caballero de la Noche (The Dark Knight) significó todo un éxito en taquilla al obtener más de mil millones de dólares y ansiaban superar la cifra.

Para 2010, mientras Nolan se tomaba un descanso de Batman, presentó Inception (El Origen), película protagonizada por Leonardo DiCaprio y con la que quedaron muy fascinados en Warner Bros., luego de que obtuvo en taquilla más de 825 millones de dólares. Lo que más cautivó a los ejecutivos fue la actuación de "Leo", por lo que vieron que podría ser un excelente elemento para el desenlace de la trilogía de "El Caballero Oscuro".

En 2010, Christopher Nolan estreno Inception (El Origen), protagonizada por Leonardo DiCaprio, película que obtuvo 825 millones de dólares. Foto: Especial

Cuando el actor y protagonista Christian Bale se enteró que DiCaprio podría ser el villano de la tercera entrega de Batman, el inglés se mostró renuente y hasta amenazó con dejar el papel, algo que desconcertó a los ejecutivos de Warner Bros., además puso como condición que no quería a un Robin, motivo por el que el personaje fue introducido de una forma diferente.

La negativa de Bale tenía varios fundamentos: DiCaprio le había "quitado" varios papeles al actor inglés, por ejemplo, ambos compitieron por el filme This Boy’s Life (1993) y What’s Eating Gilbert Grape (1993), en esta última "Leo" habría obtenido una nominación al Oscar y al Globo de Oro por Mejor Actor de Reparto.

Esos no habían sido los únicos protagónicos que le había "arrebatado" DiCaprio, pues Bale también había competido por el papel de "Jack Dawson" en "Titanic", pero el director James Cameron no quería que sus protagonistas fueran ingleses, por lo que decidió darle a "Leo" la oportunidad.

Aunque la gota que derramó el vaso fue cuando Christian Bale ya había sido contratado para American Psycho (2000) y DiCaprio movió a algunos de sus amigos de Hollywood para hacerse del papel, motivo por el que fue despedido el actor inglés. Sin embargo, se dio a conocer que después "Leo" dejó el papel, porque no se veía como un personaje violento, algo que se necesitaba para ser "Patrick Bateman".

Toda la historia y enemistad entre el actor inglés con Leonardo DiCaprio se encuentra en el libro "Christian Bale: The Inside Story of the Darkest Batman", el cual fue escrito por Harrison Cheung, expublicista de Bale.