Creedence consigue su primer número 1 con "Have You Eve Seen The Rain", ¡50 años después! | VIDEO

Tuvo que pasar medio siglo para que una canción de Creedence Clearwater Revival ocupara la primera posición en las listas. Se trata de "Have You Ever Seen The Rain", quien se convirtió en el tema más vendido de manera digital de acuerdo a la revista Billboard. Con esto, se convierte en la única canción de la banda liderada por John Fogerty en alcanzar esta posición.

Este fenómeno corresponde a varios motivos. En primer lugar porque se trata de una canción que marcó el inicio de los años setenta (fue publicada en el álbum Pendulum de 1971), pero al mismo tiempo significó una de las últimas grabaciones de la banda originaria de El Cerrito, California, antes de su separación en 1972.

Invaden las listas

Por otra parte, John Fogerty, autor de la pieza, ha incursionado en redes sociales con su cuenta oficial de TikTok en donde se encarga de colocar videos de sus canciones reavivando el interés por Creedence y por su catálogo en solitario, en especial el aclamado álbum Centerfield, de 1985.

Sin embargo, "Have You Ever Seen The Rain" no es la única pieza de Creedence en el listado de canciones digitales. Junto con ella se encuentran "Bad Moon Rising" y "Fortunate Son", ambas de 1969, quienes se colocaron en las posiciones ocho y nueve, respectivamente, de la lista elaborada por Billboard. Por si fuera poco, "Have You Ever Seen The Rain" también encabeza la Canadian Hot Digital Songs.

Legado vigente

Durante su periodo de actividad (1968-1972), Creedence Clearwater Revival colocó nueve canciones dentro del Top 10 en la lista de los 100 más vendidos. Todo un hito para esa época. Cinco de estos sencillos alcanzaron la segunda posición; sin embargo, el primer lugar siempre se les negó. Así mismo, registraron una de las carreras más prolíficas dentro del rock con siete álbumes en menos de cinco años.

John Fogerty regresó a los estudios de grabación a inicios de este año para registras la canción "Weeping In The Promise Land", que aborda el tema de la pandemia por Covid-19. Además, apareció en The Late Show con Stephen Colbert y Tini Desk de NPR lo que confirma que su música sigue vigente y cautivando a las nuevas generaciones.