Después se evitar los excesos psicodélicos y el sonido beat, Creedence se caracterizó por su sonido rápido, contundente, que hacía justicia al sur de Estados Unidos, así lo demuestran los seis exitosos álbumes que publicaron en un lapso de dos años y medio. Una locura.

«Cosmo's Factory» fue el quinto y demuestra a los originarios de El Cerrito, California, en estado puro. El álbum incluye los tres sencillos promocionales, entre ellos «Lookin' Out My Back Door», inspirada en el Sonido Bakersfield y hasta nombra a Buck Owens en la letra.

El 'sonido creedence'

Mientras que «Travelin' Band» es un homenaje a la música de los años cincuenta, en especial a Little Richard.

Por su parte, la Guerra de Vietnam fue la inspiración de «Run Through The Jungle» y «Who'll Stop The Rain». A pesar de su duración de más de 11 minutos, «I Heard It Through The Grapevine» (de Marvin Gaye) no suena a jam session.

El álbum cierra con «Long As I Can See The Light», en la cuál John Fogerty toca el saxofón.

Sonido duradero

«Cosmo's Factory» llegó al primer lugar en más de seis países y fue presentado junto con una portada que se tomó en la sala de ensayos de la banda que habían bautizado como Cosmo's Factory.

En la foto se puede apreciar un letrero que dice: conciso, puro y bluesero. Nada ha definido mejor a la grandeza duradera de los Creedence.

Instantánea tomada en la sala de ensayos de la banda.

Foto: Discogs.

Por RODRIGO CASTILLO.