Actor de “Limbo”, habla del trabajo con Alejandro González Iñárritu

El actor Roberto Wohlmuth compartió su experiencia al trabajar bajo las órdenes del ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, en su más reciente película “Limbo”, que se filmó en la Ciudad de México hace unos meses, y la calificó como un proyecto divertido, que le permitió conocer la calidad humana del cineasta.

Aunque no pudo dar detalles sobre su personaje, está contento con su participación y espera seguir participando en proyectos como éste. Por ahora, se concentra en fomentar el mensaje de no permitir la violencia de género, tras su trabajo en la serie “La muchacha que limpia”, donde da vida a un matón que maltrata a las modelos de la agencia de sus patrones.

“Creo que hemos hablado por muchos años del narco, es momento de abrir la conversación sobre el abuso que sufren las mujeres, porque estamos atrapadas en estas situaciones todos los días. Incluso conozco a personas que no hacen las denuncias, porque no quieren enfrentar los problemas por temor a las represalias y esto no puede seguir, deben sentirse seguras de denunciar”, resaltó el actor.