Yuya comparte SECRETOS de MODA para lucir INCREÍBLE durante el EMBARAZO | FOTOS

La youtuber Yuya no ha dejado de compartir en redes sociales como vive su embarazo desde casa y en los últimos días ha dejado ver cómo ha crecido su pancita, la cual está cada día más enorme.

Asimismo, ha aprovechado sus historias de Instagram para mostrar lo que hace en sus días y recientemente compartió con sus seguidores algunos outfit para lucir increíble durante embarazo.

¿Cuáles son sus secretos de moda?

A través de algunos videos, Yuya mostró algunos cambios de ropa y los modeló con su hermosa pancita, además, dio algunos secretos y reveló algunos detalles.

La influencer contó que durante su embarazo no ha comprado ropa de maternidad, ya que no le parece buena idea gastar en ropa que probablemente no se volverá a poner.

Foto: Instagram/@yuyacst

Por este motivo, Yuya dijo que prefería usar ropa que ya tenía desde antes, aunque confesó que no toda le luce tan bien por la pancita, pero señaló que siempre hay buenas opciones para vestir embarazada y usar esas prendas.

De hecho, aconsejó que los vestidos o ropa que no cierren totalmente pueden cubrirse con otros accesorios o prendas, ya sea cinturones, suéteres u otros detalles.

Foto: Instagram/@yuyacst

En las imágenes que compartió la famosa se aprecia mucha ropa, en la mayoría vestidos de colores vivos, largos o cortos, algunos con flores o detalles sencillos.

Yuya feliz de compartir su embarazo

Por otro lado, la youtuber contó que le encantaba compartir con sus fans todo el proceso de su embarazo y está muy agradecida por todo el amor que recibe todos los días, pues mencionó que le mandan mensajes llenos de amor y hasta consejos para el cuidado de su bebe. ¿Niño o niña? Yuya y Siddhartha anuncian embarazo y este podría ser su género

Foto: Instagram/@yuyacst

PAL