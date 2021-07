Detrás de sus ojos: 5 razones para ver la FAMOSA miniserie de Netflix

La miniserie Detrás de sus ojos está disponible en Netflix desde el pasado 17 de febrero, y ya se ha logrado colocar entre las favoritas del gigante de streaming; sin embargo, si aún no te has dado la oportunidad de disfrutar este thriller psicológico, aquí te enlistamos algunas de las razones por las que debes verla.

Está basada en la novela de Sarah Pinborough

La primera de ellas es que esta serie está basada en la novela homónima "Behind her eyes", de la escritora británica, Sarah Pinborough, quien también se ha dedicado a la literatura fantástica para niños, bajo el seudónimo de Sarah Silverwood. Dicha autora obtuvo el premio Fantasía británica 2010 por su novela corta, The Language of Dying (El lenguaje de morir).

En una entrevista con Becky Anderson, la autora reveló que ella siempre tuvo claro que deseaba escribir una historia desde la perspectiva de dos mujeres sobre una aventura amorosa, ya que es un buen escenario para un thriller, pero además confesó que fue en un pub, donde se inspiró para hacer el final de su historia. Sí, Pinborough comenzó su historia por el final.

Los productores de The Crown

La producción de Detrás de sus ojos corrió a cargo de la productora británica Left Bank Pictures, la cual también estuvo detrás las series The Crown, Outlander y The Halcyon, en conjunto con Sony Pictures Television.

Los viajes astrales

Durante la historia, los espectadores se podrán dar cuenta que algunos de los personajes principales tienen la facilidad de trasladarse a diferentes espacios mientras duermen, y es esta habilidad la que encierra el trasfondo de la miniserie y lleva a la audiencia un inesperado final.

Pocos y breves episodios

La miniserie además destaca por su brevedad, ya que solo incluye seis capítulos, los cuales no superan la hora de duración, de tal manera que no exige mucho tiempo a los espectadores, y en cambio les ofrece capítulos de gran tensión y giros narrativos que por momentos pueden generar terror, sin dejar de tocar temas cotidianos de las relaciones de pareja.

Sus actores

Eve Hewson, una de las protagonistas de la historia, es hija de Bono, el vocalista de la famosa banda U2, mientras que Tom Bateman, quien da vida a David Ferguson, es británico; sin embargo, tuvo el gran reto de imitar el acento escocés.