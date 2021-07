Ainara Suárez, joven que denunció a YosStop responde a críticas tras DIFUNDIR imágenes de su cuerpo

A través de la entrevista que ofreció al programa “De Primera Mano”, Ainara Suárez, la joven que denunció ante las autoridades a la youtuber, Yoselinne Hoffman, mejor conocida como "YosStop" por el delito de pornografía infantil, se defendió de los señalamientos en su contra, luego de la influencer ocupara las redes sociales para compartir las imágenes de la joven adolescente luciendo su cuerpo.

La joven adolescente aseguró que se siente tranquila por la forma en que han actuado las autoridades en su caso, por ello, la víctima respondió a sus detractores manifestando;

“El que yo haya sido víctima de abuso sexual, no significa que no pueda disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad, de sentirme cómoda de mi propia piel, creo que uno de los mensajes que me parecen más importantes y que intento compartir es el sentirse bien con tu cuerpo sin importar cómo seas, lo que te haya pasado, tus inseguridades, y realmente me parece super importante que la gente pueda ver que yo con todo lo que he pasado me siento super cómoda con quien soy, compartiendo fotos de cualquier tipo, y no tiene absolutamente nada de malo porque soy mayor de edad, tengo 19 años, y realmente puedo tomarme y subir las fotos que yo quiera y a mí me gusten”.