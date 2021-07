Esposo de Alaska, copia EXCÉNTRICO estilo de Belinda y Danna Paola | FOTOS

Luego de que hace un par de semanas, Danna Paola y Belinda impusieran su excéntrico y colorido estilo, protagonizando una guerra en redes sociales entre sus seguidores, por ver quien era la que mejor lucía el mejor atuendo, la cantante mexicana, Alaska, quiso meterse en este debate con una foto de su esposo usando el mismo outfit con las que usaron las dos jóvenes cantantes.

Polémica entre Danna Paola y Belinda. Foto: Agencia México

María Olvido Gara Jova, quien es mejor conocida en el medio artístico como Alaska, usó su cuenta oficial de Instagram para felicitar a su esposo Mario Vaquerizo por su cumpleaños, momento en que la cantante descubrió que su pareja también llevaba el mismo atuendo que las famosas jóvenes artistas.

Mario Vaquerizo copia el estilo de Belinda y Danna Paola. Foto: @alaskaoficial



En su felicitación, explicó que le había robado la foto a Mario, ya que entre los fans de Belinda y Danna Paola, se había desató una polémica en redes sociales por su atuendo,

Asimismo, la cantante mexicana mostró se mostró posando con un vestido que es similar al diseño que provocó las más reciente polémica rivalidad que hay entre la intérprete de "Dopamina" y "Oye Pablo", misma con la que ofreció una entrevista en España.

Cabe destacar que ante el atuendo que Belinda tenía igual al de Danna Paola, la joven de 26 años se pronunció al respecto, y lo tomó con toda la calma del mundo, elogiando a su supuesta competencia;

“Se le ve muy bonito… ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está. ¡Fuck!, es que a mí me da mucha risa. Yo digo, ¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir? […] Yo la verdad la respeto, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, etcétera. Al final también, a veces los fandoms se ponen en contra y ‘¡Ay que esto, que el otro! […] Hay muchos estilistas en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo. Usted también lo puede comprar, si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos el día que me teñí de rubia (hace unos meses). Cuando lanzas una campaña de un sencillo todo se hace con mucha anticipación. Yo ni sabía y creo que ni viene para ahí. No hay necesidad, no hay exclusividad en las cosas”, dijo en entrevista para Ventaneando.