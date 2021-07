Belinda publica video de "La niña de la escuela" y Christian Nodal reacciona con impactante mensaje

Sin duda Belinda y Christian Nodal forman la pareja del año, pues luego de anunciar que se comprometían no han dejado de figurar en los medios, sobre todo cuando se trata de demostrar su amor, como lo hizo recientemente el cantante al reaccionar con un impactante mensaje al video del tema "La niña de la escuela", el más reciente lanzamiento de la ojiverde.

Ambos cantantes han seguido sus carreras a pesar de la pausa que generó la pandemia por Covid-19. Por su parte Christian ha retomado su gira de conciertos, los cuales llevará por varias ciudades de México y también a los Estados Unidos, así como a otros países como Guatemala.

Mientras que Belinda estuvo dedicada a grabar la serie que prepara con la plataforma Netflix, para lo cual se fue a vivir a España.Y aunque se tenía guardada su participación con con las cantantes Lola Índigo y Tini Stoessel, por fin este viernes estrenaron el video musical de su más reciente tema.

Christian Nodal reacciona al video de Belinda

Para celebrar el lanzamiento de "La niña de la escuela", la cantante publicó en su cuenta de Instagram un pequeño clip con imágenes de su reciente estreno, razón por la que le llovieron halagos y no podía faltar el mensaje de Nodal, quien escribió: "Te amo mi niña de la escuela ! Felicidadeees".

Así deja ver Nodal lo enamorado que está de Beli. Foto: Especial

Pero no es la primera vez que el cantante de 22 años originario de Sonora causa polémica en redes sociales con sus mensajes hacia la ojiverde, pues hace unos días cuando Belinda publicó una fotografía con el look que llevaría en el video musical su prometido escribió: "Reyna todo te queda mejor que a nadie".

Lo anterior no hubiese sido nada raro si la cantante Danna Paola no se hubiera lucido con el mismo atuendo, lo que generó rumores de que el mensaje llevaba doble dedicatoria, pues pareciera que Nodal quería dejar claro que a su novia le quedaba mejor el look.