Lynn Spears habla por primera vez de la controversia por la tutela de su hija Britney Spears

En una extraña declaración que hizo Lynn Spears, la mamá de la cantante Britney Spears, habló, por primera, sobre la tutela de su hija. Sin embargo, lo que dijo ha dejado al público con más dudas y teorías de conspiraciones.

Al parecer Lynn Spears fue entrevistada por teléfono por un importante medio de Nueva York, llamado The New Yorker, en la que le preguntaron sobre la batalla de tutela de Britney. Dijo estar dividida por sus "sentimientos encontrados".

"Tengo sentimientos encontrados sobre todo", confesó Lynne, de 66 años, a los periodistas Ronan Farrow y Jia Tolentino en un nuevo informe de The New Yorker. "No sé qué pensar. Es mucho dolor, mucha preocupación".

Según los informes, Lynne "habló en un susurro" durante la llamada con los periodistas y "se negó a responder preguntas detalladas sobre el caso". También se disculpó después de decirles que podría tener que “colgar abruptamente” si un miembro de la familia entraba a la habitación; sin embargo, no dijo de qué miembro familiar pudiera tratarse.

"Estoy bien. Soy buena para desviarme", agregó. Eso fue todo lo que la mamá de Britney, quien fue la responsable en impulsar la carrera de Britney. Los primeros años parecía que su relación era buena, sin embargo, tiempo después comenzaron a distanciarse y tener problemas, en parte, porque Lynn Spears se puso del lado de Kevin Federline cuando la pareja se estaba desmoronando.

Britney Spears llamó a emergencias un día antes de su testimonio

Este reporte también dio a conocer que la cantante de "Toxic", de 39 años, llamó al 911, el número de emergencias, la noche antes de declarar sobre su caso para que se terminara la tutela.

Según la publicación, Spears llamó a la línea de emergencia para reportarse como víctima de abuso en su tutela. La llamada fue confirmada a través de la policía del condado de Ventura y un amigo cercano.