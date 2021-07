Sammy Pérez: "Burro" Van Rankin se despide del comediante, olvida cortar el VIDEO y hace comentario desatinado

Este viernes por la madrugada, el famoso comediante y actor mexicano Sammy Pérez murió a causa de complicaciones en los pulmones a causa de un hongo, además de tener el virus de Covid-19.

Bajo este panorama, diversas celebridades y amigos cercanos al famoso, se despidieron de él con emotivos mensajes a través de redes sociales, tal como sucedió con el actor y también comediante Jorge “El burro” Van Rankin, quien decidió subir un video otra vez de Twitter.

En dicho audiovisual, el famoso envía mensajes de condolencias para el famoso, además de recordar que tuvo una gran participación dentro del mundo del espectáculo específicamente en la televisión.

“Mis condolencias, un abrazo de verdad y lo vamos a extrañar profundamente el buen Sammy; saludos y seguimos grabando la serie 40 y 20”, señaló el famoso a través de dicho audiovisual que ya fue eliminado por el actor.

Lo critican en redes sociales

Posteriormente dijo que tenía que decir algo porque le estaban diciendo que por qué no ponía algo, sin embargo, el famoso no se percató que no puso en pausa este video y así lo compartió en redes sociales.

Es así como miles de seguidores de Sammy Pérez e internautas de Twitter, empezaron a comentar de manera negativa este acto de ranking, pues sonaba falsa y por compromiso este mensaje a través de un video.

Cabe señalar, que el pasado sábado 17 de julio, el famoso comediante y personaje de la televisión mexicana, Sammy Pérez, fue ingresado de emergencia a un hospital debido a complicaciones por Covid-19; su mánager Erick de Paz, es quien ha mantenido informados a los fans y los medios de comunicación sobre el estado de salud del famoso.

¿Quién fue Sammy Pérez?

Recordemos que Sammy Pérez inició su carrera junto a Jorge “El burro” Van Rankin, luego de aparecer por primera vez en el programa el calabozo, donde se dio a conocer y se ganó el cariño del público inmediatamente.

Sammy Pérez, mejor conocido como “Sammy” en el mundo artístico, específicamente en los escenarios de comedia de la televisión mexicana; el famoso nació en Pantepec, Puebla el 3 de octubre de 1965.

Sammy Pérez logró gran fama luego de sus apariciones dentro de los programas de comedia de Eugenio Derbez, tales como XHDRBZ y "La Familia P.Luche"; también ha participado en diversos programas de comedia de Televisa, sobre todo para la pantalla chica.

El famoso también se dio a conocer por su participación con Eugenio Derbez y Miguel Luis en el segmento Sección Imposible del programa de comedia XHDRBZ.