Sara Maldonado se someterá a dos cirugías; este es el motivo | VIDEO

Sara Maldonado es una de las actrices más cotizadas de la pantalla chica, pero su carisma ha rebasado los límites de la televisión para llegar a las redes sociales en donde comparte todo tipo de material a sus seguidores.

Estas plataformas le han permitido estar más cerca de sus fanáticos, y es que ahora la bella actriz anunció que se someterá a dos cirugías por lo que se espera que su figura cambie un poco.

¿Controversia?

Una de las intervenciones será para quitarle los implantes de seno que se puso en el pasado. Esta decisión la tomó después de que se dio cuenta que unja persona debe ser transparente y no abusar de los filtros que proporcionan las redes sociales.

"No me gusta satanizar los temas de que hay mucha controversia porque son malos, me imagino que hay muchas mujeres, como yo hace 20 años, tienen las ganas de ponerse prótesis", fue parte del mensaje de la bella actriz.

Caducan sus prótesis

Además, Maldonado también se someterá a una lipoescultura para tener una figura mucho más detallada. Incluso confesó que con la grasa que le van a quitar es con la que taparán las prótesis de senos que tiene desde hace años y ya caducaron.

Por último, la actriz destacó durante una transmisión en Instagram, que dudó sobre someterse a estas intervenciones estéticas, pero llegó el momento y también respaldó a las personas que están en contra de este tipo de prácticas.

rcb