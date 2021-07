¿Olivia Rodrigo vuelve a utilizar a BTS para promocionar concierto? ARMY enfurece por esta razón

El ARMY se encuentra molesto con los fanáticos de la cantante Olivia Rodrigo, pues habrían utilizado una imagen de BTS para promocionar a la artista de Disney. Esta sería la segunda vez que el fandom del grupo de k-pop tiene un descontento con la cantante norteamericana.

Un grupo de seguidores de la intérprete de "Drivers License" usaron una imagen de un concierto de Bangtan para simular cómo sería un show de la también actriz. En la foto se observan las llamadas ARMY bombs de color morado y la frase 'Olivia Rodrigo presenta, 'Sour wold tour' Boletos disponibles'.

Los seguidores de la protagonista de la serie de High School Musical hicieron este edit debido a que comenzó a surgir el rumor de que próximamente Rodrigo iniciaría una gira de su álbum "Sour". La imagen se viralizó y llegó hasta una cuenta fan de la artista de 18 años.

Aunque la foto pudo haber sido un error, la situación tomó fuerza cuando el ARMY solicitó a la cuenta que retirará la imagen, pues podría tener problemas de derecho de autor y además no hacía referencia a la cantante de "good 4 u"; sin embargo, el usuario se negó a quitar la publicación y además comenzó a burlarse del hecho.

El debate entre los dos fandoms llegaron a redes sociales como Instagram y Twitter, donde los seguidores de los dos artistas comenzaron una serie de ataques. Finalmente, la cuenta eliminó la imagen y se pidió que ya no se continuara con la "guerra" en internet.

El creador de la imagen pidió disculpas por usar una fotografía de BTS para ilustrar su edit. Según su publicación en Twitter, sólo puso en Pinterest la palabra 'concierto con luces moradas' y tomó la primera que vio, la cual resultó ser una da la gira de los cantantes surcoreanos.

Esto no tendría que haber pasado. Me disculpé mil veces pero la gente sigue mandándome mensajes de odio y lastimándome cada vez más. Nunca había visto odio entre ARMY y Livies... Yo nunca he lanzado ese tipo de comentarios, no soy ese tipo de fan. Así que por favor deténganse porque no todas las livies somos así", escribió.