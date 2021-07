La CDMX, ciudad que más escucha a Jim Morrison en Spotify

Jim Morrison fue encontrado muerto el 3 de julio de 1971 en un departamento de París, donde vivía con su novia, y hoy a 50 años de la partida del mítico cantante, la Ciudad de México se ubica como el lugar que más escucha al cantante, incluso arriba de Los Ángeles, con 19 mil oyentes al mes, según Spotify.

Al líder de la banda The Doors lo sorprendió la muerte a los 27 años y desde ahí rodeó un misticismo al llamado "Rey lagarto", que a cinco décadas de su partida, su canción Ghost song tiene 14.6 millones de reproducciones al mes en la plataforma. Además, Morrison cuenta con 1 millón 262 mil 634 seguidores en su perfil en Spotify.

Aunque su carrera en la música fue relativamente corta, la extravagancia y dramatismo del cantante en el escenario lo han colocado como un ícono del rock alrededor del mundo, y en México no es la excepción, ya que en el país hay 442 mil 798 usuarios mensuales en el perfil del músico en la plataforma de stream.

La banda The Doors se convirtió un referente en la música con tan sólo seis discos de estudio publicados en cinco años, con icónicos temas como Light my fire, la cual se encuentra en el top cinco de las canciones más escuchadas en dicha compañía, en la que también figura el tema An American Prayer. Con una vida caótica y llena de excesos, Morrison, considerado un poeta, cantante y líder del grupo, llevó al extremo esos temas con interpretaciones teatrales sobre el escenario.

Su última morada

La tumba de Morrison se encuentra en el cementerio Père Lachaise en París, y se ha convertido en una de las más visitadas durante la última década, ya que se encuentra en uno de los panteones más famosos del mundo porque ahí descansan los restos de personalidades como Oscar Wilde, Frederic Chopin, Edith Piaf y Georges Bizet.

El club

El músico, quien nació el 8 de diciembre de 1943, en Florida, Estados Unidos, pertenece al llamado "Maldito club de los 27", que incluye a un gran número de artistas que murieron a la edad de 27 años. En ese singular grupo se encuentran Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin y Amy Winehouse, entre otros.

POR NAYELY RAMÍREZ MAYA

