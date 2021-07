MasterChef Celebrity México: ¿Quiénes son los chefs y concursantes contagiados de COVID-19?

Uno de los estrenos más esperados de la televisión mexicana, sin duda alguna se trata de Masterchef Celebrity México, el reality show culinario que por primera vez reunirá a los famosos en una cocina en donde se olvidarán de sus dotes artísticos y sacarán sus mejores recetas.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues recientemente se dio a conocer que dentro de la producción de Masterchef Celebrity existen casos positivos de COVID-19.

¿Quiénes son los contagiados?

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie quien escribió en su columna Sin Lisonja de El Heraldo de México el virus que ha paralizado al mundo entero podría haber sido contraído por uno de los chefs que funge como juez en el concurso de cocina. El periodista experto en espectáculos, no reveló el nombre del chef que probablemente esté contagiado de Covid-19, por lo que podría ser Betty Vázquez ,Adrián Herrera Díaz o Jose Ramón Castillo.

Pese a esta información en diversos medios, ha circulado la noticia que, quién podría estar contagiada es Dalu, quien fuera la ganadora de la última generación de La Academia.

Hasta el momento, Televisión Azteca no ha confirmado ni desmentido la información que se ha emitido, se espera que en los próximos días se revele el nombre o nombres de los integrantes de Mastercher Celebrity que dieron positivo al COVID-19.

Paty Navidad en masterchef celebrity

Una de las integrantes de este reality show culinario es Paty Navidad, quien en los últimos meses ha provocado gran controversia pues es una de las famosas que no cree en la existencia de este virus.

Debido a que no cree en la existencia del coronavirus, la actriz y cantante se ha rehusado a vacunarse, además que no utiliza cubrebocas, sin embargo, Paty asegura que no usa las mascarillas por que la desmaquillan y marcan la cara, por lo que en lugar de eso se cubre con pañoletas.