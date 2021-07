Ana Bárbara comprueba la magia del maquillaje; comparte FOTO al natural y espanta a sus fans

Ana Bárbara es reconocida como una de las artistas más atractivas y talentosas del mundo de la farándula y así lo ha demostrado siempre tanto en sus redes sociales, en donde suele comparte con frecuencia increíbles postales, como en sus presentaciones y espectáculos. Sin embargo, este miércoles dejó impactados a sus admiradores luego que compartiera en sus historias el antes y el después de su proceso de maquillaje.

De acuerdo con sus seguidores, Ana Bárbara demostró, y comprobó, la magia del maquillaje, luego de publicar dos InstaStories en donde compartió con sus fans el proceso de maquillaje al que se sometió, antes de quedar tan bella como siempre. No obstante, la sorpresa fue mayúscula luego que sus 2 y medio millones de admiradores, pudieron apreciar cómo luce la cantante al natural y sin una gota de maquillaje.

La imagen generó tal impacto que se volvió tendencia en redes, dado que pocas veces la artista deja ver su rostro sin maquillaje muchos de sus admiradores se mostraron sorprendidos por el radical cambio que experimentó, por lo que aseguraron que el maquillaje suele hacer magia a la hora de ser utilizado por algunas personas.

Ana Bárbara impacta con su radical cambio

Ana Bárbara antes de comenzar el proceso de maquillaje. FOTO: Especial

Cabe destacar que la talentosa artista no duda en mostrarse tal como es ante sus fans y con gusto suele publicar diversos videos y fotografías en donde se le observa con poco o nada de maquillaje, con lo que demuestra la total seguridad con que cuenta. Y si hay algo que nadie tiene duda es que Ana Bárbara posee una prodigiosa voz, un talento excepcional y una belleza que cautiva.

La cantante mexicana suele compartir momentos personales, familiares y profesiones con sus admiradores y posa en sus redes mostrando su escultural cuerpo, así como con sorprendentes atuendos que en ocasiones dejan muy poco a la imaginación. Con lo que deja claro que a sus 50 años mantiene una figura envidiable y un cuerpo de infarto que ha conseguido a base de cuidados, dieta y ejercicio.

Una de las sorpresas más recientes que dio Ana Bárbara a sus fans fue la semana pasada cuando dio a conocer que tiene preparado su testamento y confesó que escribió una canción de despedida para cuando muera, esto debido a que no quiere dejar pendientes en su vida, reveló la artista y por ese motivo tomó decidió tomar sus precauciones.

Ana Bárbara mostró el resultado final. FOTO: Especial

“Claro, no sabes si vas a llegar a mañana ¿no?, entonces no me quedo con nada, ya no estoy en deuda, ya hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse," declaró la cantante durante una entrevista en el AICM, algo que sorprendió a sus admiradores. También aseguró que aunque se ha cuidado mucho durante el tiempo que ha durado la pandemia de Covid-19 no descarta que un día su salud se pueda ver afectada.