¿Ana Bárbara se alista para su muerte? Hace testamento y escribe canción para su despedida

Dicen que persona prevenida vale por dos, la cantante Ana Bárbara reveló que ya hizo su testamento y además escribió una canción de despedida para cuando muera.

De acuerdo con la intérprete de música regional mexicana, no quiere dejar pendientes en su vida y por ese motivo tomó decidió tomar sus precauciones.

“Claro, no sabes si vas a llegar a mañana ¿no?, entonces no me quedo con nada, ya no estoy en deuda, ya hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse, quién sabe, no sé si vaya a estirar la pata, entonces por si las dudas ya la tengo hecha, ojalá y no, porque mis hijos todavía están chicos”, dijo en entrevista con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.